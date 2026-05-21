Más de 2.000 católicos clamarán juntos por un nuevo Pentecostés en Cartagena

Más de 2.000 católicos se reunirán este viernes 22 de mayo de 2026 para vivir una noche de oración, alabanza y clamor por un nuevo Pentecostés, durante la solemne Vigilia Arquidiocesana de Pentecostés, que se llevará a cabo en el Coliseo del Colegio Biffi, desde las 6:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. del sábado 23 de mayo.

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El encuentro se desarrollará bajo el lema “Les daré un corazón nuevo”, inspirado en Ezequiel 36,26, como una invitación a abrir el corazón a la acción renovadora del Espíritu Santo y a fortalecer la vida de fe en comunión con la Iglesia.

La jornada contará con la predicación del Pbro. Jorge Guerra Guerra, asesor de la Renovación Carismática Católica de Santa Marta, y con la participación del Pbro. Iván Ruiz, asesor de la Renovación Carismática Católica de Cartagena. Además, la Eucaristía central será presidida por Monseñor Francisco Múnera, Arzobispo.

La Vigilia de Pentecostés es un momento crucial en la vida de la Iglesia, pues recuerda la espera en oración de los apóstoles en el Cenáculo y la venida del Espíritu Santo, acontecimiento que marcó el nacimiento de la misión evangelizadora de la Iglesia.

Con esta celebración arquidiocesana, los fieles buscan vivir una experiencia profunda de oración, unidad y renovación espiritual, fortaleciendo los lazos de comunión eclesial y avivando el fuego del Espíritu Santo en sus corazones.

“Será una noche para clamar juntos por un corazón nuevo, por familias renovadas, por una Iglesia viva y por una sociedad transformada por la fuerza del Espíritu Santo”, señalaron los organizadores.

La entrada será libre hasta completar aforo, por lo que se invita a los fieles católicos, comunidades parroquiales, grupos apostólicos, movimientos eclesiales y familias cartageneras a participar de esta gran noche de fe, oración y esperanza.