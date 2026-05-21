Más cobertura, más inversión, más impacto social: Unicartagena presentó su Informe de Rendición de Cuentas 2025 / Camilo Bustamante

El rector de la Universidad de Cartagena, Willian Malkun Castillejo, presentó en el Paraninfo Rafael Núñez del Claustro San Agustín, los resultados de la gestión institucional durante la vigencia 2025 en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. Ante la ciudadanía, medios de comunicación, estudiantes y demás grupos de interés se desarrolló este encuentro en aras de su compromiso con la transparencia, la participación y la mejora continua.

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Malkun Castillejo inició resaltando el carácter regional de la institución, manifestando que “aunque la Universidad de Cartagena tiene doscientos años de historia, cuenta con presencia en áreas rurales hace más de 35 años y alberga la esperanza de muchos jóvenes para transformar sus realidades, ofreciéndoles la oportunidad de educarse desde sus territorios en condiciones de calidad para el desarrollo de su proceso académico y el impacto territorial.”

Durante la jornada, el Rector compartió escenario con Julián de Zubiría, educador experto en política pública universitaria, quien enfatizó en concordancia con la intervención de Willian Malkun que “el enfoque de la educación no es el aprendizaje sino el desarrollo integral, por lo tanto la universidad tiene que impulsar el desarrollo de los individuos, orientándolos no a pensar más, sino a pensar mejor.”

A partir de esta reflexión se presentaron los avances significativos en sus ejes estratégicos, evidenciando el impacto real de la Universidad en el territorio y en la vida de miles de estudiantes, docentes y comunidades.

Más cupos, más investigación y mayor impacto social

En materia de docencia, destacaron la ampliación de cobertura en los municipios que permitió llegar a más territorios y más jóvenes, con 1.437 estudiantes vinculados a Centros Tutoriales y 733 admitidos mediante convenios municipales. Asimismo, consolidaron el crecimiento de la formación avanzada, alcanzando 83 programas de posgrado. Este fortalecimiento se complementa con la cualificación docente, con 1.045 profesores capacitados en TIC, inclusión y pedagogía.

“Llevamos la presencialidad a los territorios gracias a las inversiones en infraestructura en los centros tutoriales, generando un proceso de descentralización que demuestra el compromiso con la región y la promoción de una oferta educativa pertinente en cada región. Este esfuerzo se refleja en el crecimiento de la matrícula de estudiantes de primer curso, que entre 2022 y 2025 registró un incremento aproximado del 63%.”, manifestó Willian Malkun.

En este contexto, el Rector fue enfático en afirmar que este crecimiento se ha dado gracias a los esfuerzos institucionales para aumentar los cupos, pero especialmente, gracias a los recursos dispuestos por el Gobierno Nacional para alcanzar la meta en el incremento de cobertura en educación superior.

En el ámbito investigativo la institución alcanzó más de 490 publicaciones indexadas en SCOPUS, 231 publicaciones internacionales y 310 ponencias científicas. Además, registró 124 grupos de investigación reconocidos, 268 investigadores y 2.078 estudiantes vinculados a semilleros.

Durante el 2025 la Universidad de Cartagena seleccionó 67 proyectos de investigación a través de convocatorias internas, con una financiación total de $3.160.000.000, con el propósito de fortalecer la generación de nuevo conocimiento, el cumplimiento de los ODS, el desarrollo de soluciones en los territorios y el trabajo de grupos y semilleros de investigación.

En el eje de extensión y proyección social, como resultado de la articulación entre la gestión de proyectos de asistencia técnica, la educación continua, la extensión cultural y la movilización de donaciones, reportaron un apalancamiento económico de más de $15.327 millones orientados a iniciativas de impacto social.

En este contexto, durante el 2025 Unicartagena fortaleció la educación continua con 99 programas programas en modalidades presencial, virtual e híbrida, incluyendo diplomados, cursos, congresos, seminarios, encuentros, foros y talleres, así como iniciativas desarrolladas mediante convenios y contratos, que beneficiaron a 10.479 personas. Igualmente, promovieron la circulación cultural con 157 eventos que reunieron a más de 30.000 asistentes, consolidando el vínculo de la institución con la ciudad y la región.

Permanencia estudiantil, proyección internacional y fomento de la calidad

En bienestar universitario el principal fin fue el fortalecimiento de la permanencia estudiantil alcanzando más de 5.200 estudiantes beneficiados de los programas de apoyo socioeconómico y 23.520 beneficiados por programas y servicios de asesorías psicológicas, convirtiéndose en una universidad que entendió que acompañar integralmente a la comunidad estudiantil es fundamental para su éxito académico.

Según el reporte la tasa de deserción anual durante el segundo semestre de 2024 fue del 7,81%, y a nivel nacional fue de 12.29% lo que representó 4,48 puntos porcentuales por debajo del promedio nacional en el mismo período.

El Rector, manifestó que “nos enfocamos en el desarrollo de estudios socioeconómicos que arrojen datos para el desarrollo de herramientas de apoyo que favorezcan a la permanencia del estudiante. Actualmente entregamos subsidios de alimentación que benefician a más de 300 estudiantes. Estos esfuerzos se reflejan en los resultados obtenidos en el Sistema para la Prevención de la Deserción, que nos sitúa 4,48 puntos porcentuales por debajo del promedio nacional en el 2024-2.”

En el área de internacionalización, se enfocó en consolidar lo que ellos denominan una Universidad sin fronteras, una universidad sin fronteras, alcanzando 5.323 movilidades académicas y 265 convenios internacionales, lo que amplía las oportunidades de formación y cooperación.

Durante el 2025, se suscribieron dos nuevas redes de cooperación académica y 35 nuevos convenios nacionales e internacionales, a partir de los cuales se desarrollaron 1.362 actividades académicas, científicas y de intercambio, en el marco de los convenios y redes.

Actualmente la Universidad de Cartagena cuenta con una sólida red de aliados académicos a nivel global, integrada por 265 convenios y 27 redes vigentes, distribuidos en más de 25 países de Europa, África, Asia y América.

En cuanto a la gestión correspondiente al aseguramiento de la calidad la institución logró renovar la acreditación institucional y obtener la certificación ISO 21001, además registró 21 programas acreditados y nuevos registros calificados de posgrado, cómo muestra de su compromiso con la excelencia académica.

Finalmente, en gestión administrativa, se destacaron inversiones superiores a $11.190 millones en infraestructura y el fortalecimiento de la conectividad institucional, así como el crecimiento del talento humano con 45 nuevos ingresos a planta y 1.596 funcionarios capacitados.

La inversión en el plan de infraestructura para 2025 fue de $11,190,405,520 con una distribución de 57.5% para Cartagena y 42.5% para los centros tutoriales. Así mismo, se destinó un total de $7.168.125.018 para el plan de mantenimiento de la infraestructura. El presupuesto destinado para la División de Sistemas en el año 2025 fue de $4.552.364.000 y se logró la adquisición de diecisiete pantallas interactivas, para un total de ciento noventa y dos distribuidas entre todos los campus de la Universidad.

Estos resultados reflejan el trabajo articulado de toda la comunidad universitaria y consolidan a la Universidad de Cartagena como una institución que transforma realidades desde la educación, la investigación y el compromiso social.

Con esta rendición de cuentas, la Universidad de Cartagena envió un mensaje de compromiso con la construcción de una institución más incluyente, pertinente y de calidad, al servicio del desarrollo regional y nacional. Las personas interesadas en conocer en detalle los resultados de la gestión institucional pueden acceder al informe completo de rendición de cuentas en este enlace.