En Montería entregarían más de 24.000 ayudas humanitarias para familias damnificadas. Foto: prensa Alcaldía de Montería.

Montería

La Alcaldía de Montería informó que desde el pasado 19 de mayo inició la jornada de entrega de ayudas humanitarias donadas por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para las familias que resultaron damnificadas por las inundaciones registradas en el mes de febrero.

“Se entregarán más de 24.000 ayudas en la capital y, para una mayor organización, la distribución se está priorizando por sectores, gracias al apoyo de las Juntas de Acción Comunal. El 19 de mayo le correspondió el turno a los habitantes de los barrios La Vid y Los Colores”, informó la administración municipal.

Durante este 20 de mayo, los residentes de los barrios El Portal, sectores 1 y 2; El Ébano y Villa Nazareth, recibieron las ayudas, según el cronograma establecido.

Cronograma establecido:

Según la información oficial, el jueves 21 de mayo, el turno para reclamar las ayudas le correspondería a Berlín, Altos Monte Horeb, Nueva Esperanza, Cabildo Indígena Zenú Altos de Canaán, Canaán y Altos de Canaán.

Mientras, el viernes 22 de mayo, la jornada de entrega estaría dirigida a los habitantes de los barrios La Palma, El Campano y mi Ranchito.

Requisitos para acceder a las ayudas:

“Para acceder a las ayudas, el ciudadano debe presentar fotocopia de la cédula, estar registrado como damnificado y ser cabeza de hogar, tal como se realizó en la caracterización durante la recolección de información en el censo”, expresó la administración municipal.

“Cabe destacar que las personas podrán verificar su respectivo registro en la página de la UNGRD, http://201.130.16.28:8080/HOME/HOME”, agregó.

¿Dónde se entregan las ayudas?

“La Alcaldía de Montería, en coordinación con la UNGRD, dispuso el Coliseo de Combate de la Villa Olímpica de Occidente como el lugar donde se está realizando la distribución de las ayudas, en horario de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.”, puntualizaron las autoridades.

Finalmente, anotaron que en este lugar se contaría con puntos de información, verificación y posterior entrega de ayudas. “Asimismo, habrá hidratación durante la jornada”, resaltaron.