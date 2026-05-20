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20 may 2026 Actualizado 20:05

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Ejército reporta combates contra presuntos integrantes del Clan del Golfo en Canalete, Córdoba

Según las fuerzas militares, los combates se adelantarían “con el propósito de fortalecer la seguridad y la protección de la población civil en esta zona de la región cordobesa”

Reportan combates contra presuntos integrantes del Clan del Golfo en zona rural de Canalete, Córdoba. Foto: Ejército de Colombia (referencia).

Reportan combates contra presuntos integrantes del Clan del Golfo en zona rural de Canalete, Córdoba. Foto: Ejército de Colombia (referencia).

Reportan combates contra presuntos integrantes del Clan del Golfo en zona rural de Canalete, Córdoba. Foto: Ejército de Colombia (referencia).
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El Ejército Nacional confirmó que durante este 20 de mayo se estarían presentando combates contra presuntos integrantes del Clan del Golfo en la zona rural de Canalete, Córdoba.

Según las fuerzas militares, los combates se registran en medio de una operación que estaría orientada a “debilitar las capacidades de la amenaza”.

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Tropas del Gaula Militar Sinú de la Brigada11 y el Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas Nº 7, en desarrollo de operaciones militares orientadas a debilitar las capacidades de la amenaza, sostienen combates en zona rural del municipio de Canalete, Córdoba, contra miembros de la subestructura Zuley Guerra Castro del Cartel del Clan del Golfo”, informaron las autoridades.

“Estas acciones se adelantan con el propósito de fortalecer la seguridad y la protección de la población civil en esta zona de la región cordobesa. Las tropas continúan en el desarrollo de la maniobra”, agregaron.

Hasta el momento, esta noticia sigue en desarrollo y se desconoce si hay reporte de heridos o muertos. Mientras, hay tensión entre la población del municipio cordobés.

Claudia Hernández

Claudia Hernández

Abogada y periodista. Trabajó en W Radio durante 9 años y actualmente es corresponsal del Sistema Informativo...

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