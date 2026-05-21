Combates dejan un hombre herido y varias capturas en zona rural de Canalete, Córdoba

Montería

Tropas del Gaula Militar Sinú adscritas a la Décima Primera Brigada y el Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas N° 7 del Ejército Nacional, en articulación con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación y la Seccional de Investigación Criminal y Judicial (SIJIN DECOR) de la Policía Nacional, capturaron a cuatro presuntos integrantes del Clan del Golfo en medio de combates registrados en Canalete, Córdoba, el pasado 20 de mayo.

“La ofensiva se registró en la vereda La Garrapata, perteneciente al municipio de Canalete, donde inicialmente las autoridades llevaron a cabo diligencias de allanamiento a una vivienda del sector, logrando la captura de un presunto miembro de esta organización conocido con el alias de Raider”, sostuvo el comandante de la Décima Primera Brigada, brigadier general Óscar Díaz Montiel.

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“Posterior a este procedimiento, las tropas sostuvieron combates con integrantes de la subestructura delictiva, lo que produjo la captura de otros tres sujetos, entre ellos uno que resultó herido durante la maniobra y a quien se le brindaron los primeros auxilios de forma inmediata bajo el marco por el respeto de los Derechos Humanos”, agregó.

Material de guerra incautado:

En medio de operación, las fuerzas militares informaron que se logró la incautación de abundante material de guerra que pertenecería a la estructura armada ilegal.

“Se incautaron 4 fusiles, 3 pistolas, 1.154 cartuchos de distintos calibres, 20 proveedores, cuadernos y documentos de interés para la inteligencia militar, radios de comunicaciones con sus respectivos cargadores, más de 2 millones de pesos en efectivo, 3 motocicletas y un computador”, informó el Ejército.

Finalmente, se indicó que “el personal militar realizó el traslado del herido a un centro asistencial en el municipio de Canalete, mientras que los demás capturados y el material incautado fueron presentados ante la autoridad competente para continuar con los actos urgentes y la judicialización”.