La polémica detrás del nuevo software para los integrantes de la Unidad Nacional de Protección
Se trata de una herramienta tecnológica de protección.
Una nueva herramienta tecnológica de protección que están creando en la Unidad Nacional de Protección, está generando problemas en los funcionarios que creen que los pueden vigilar y hacer seguimientos ilegales.
Se trata de un nuevo aplicativo que se ha manejado bajo estricta reserva, y que fue denominado Acompañamiento de Servicios de Protección.
La controversia es por cuenta de los funcionarios que temen que su seguridad, pues la aplicación tiene su acceso en tiempo real a la ubicación, audio y cámaras de los dispositivos.
Esto teniendo en cuenta que está diseñado para instalarse en los teléfonos celulares de 8.700 protegidos y 14.000 escoltas.
¿Qué respondió la UNP?
La UNP rechazó la información técnica que se viralizó sobre este software; sin embargo, recordaron que las empresas contratistas y sus representantes tienen obligaciones legales de confidencialidad y reserva que cumplir en sus funciones.
Laura Saavedra Martínez
Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...