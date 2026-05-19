Young Miko lanza su álbum: “Do Not Disturb Deluxe” y anuncia gira mundial

Young Miko anunció el lanzamiento de su nuevo álbum “Do Not Disturb Deluxe” para el próximo 29 de mayo.

El proyecto “Deluxe” expande el álbum “Do Not Disturb”, presentado en 2025, que incluye 16 temas y una colaboración con Eladio Carrión en “Traviesa”.

Como adelanto, Miko lanzó en abril el sencillo “BIAF <3”, que debutó en el Top 50 de la lista Hot Latin Songs de Billboard y ya supera las 10 millones de reproducciones en Spotify.

Antes de la salida del disco, Young Miko se presentará el 23 de mayo en los Crunchyroll Anime Awards en Tokio, reafirmando su alcance internacional.

Después, dará inicio a su gira “Late Checkout Tour”, que recorrerá 31 fechas en 11 países, convirtiéndose en el tour más extenso y ambicioso de su carrera.

El anuncio llega en un momento clave para la artista, quien fue reconocida en abril en la ceremonia Billboard Mujeres Latinas en la Música 2026 como “Artista Imparable”.

Un galardón que destaca su crecimiento meteórico y su influencia en la música urbana, Young Miko ha demostrado ser una de las voces más innovadoras de su generación.

“Do Not Disturb Deluxe” promete ofrecer nuevas colaboraciones y sonidos que expanden el universo creativo de la artista.

Con este lanzamiento y gira, Young Miko reafirma su posición como referente del género urbano y como una figura que trasciende fronteras culturales.