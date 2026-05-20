“Anhelamos la paz del mundo, pero esta debe iniciar en casa”: gobernador de Córdoba a Gustavo Petro

Montería

El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, cuestionó nuevamente la política de “Paz Total” que promueve el gobierno del presidente Gustavo Petro. El mandatario departamental expresó que las cifras de masacres y ataques en el país ha venido aumentando en el año 2026.

Tras lo expuesto, precisó vía X: “presidente Gustavo Petro en Colombia, nuestro país, están asesinando a diario a líderes sociales, policías, militares, y sociedad civil en general”.

“Este año los ataques a miembros de la fuerza pública han aumentado exponencialmente frente al 2025, igualmente son más de 65 líderes sociales asesinados en lo corrido del 2026, y en Norte de Santander acaban de masacrar a un líder social junto a 5 acompañantes. Gran parte de estos ataques y asesinatos son ejecutados por los grupos ilegales con quien usted hoy dialoga a través de la llamada paz total”, agregó.

Asimismo, puntualizó que sería “imperativo que usted le pida a estos grupos ilegales que dejen de matar al pueblo colombiano, especialmente a nuestros héroes de la patria, y líderes sociales, en su gran mayoría jóvenes de la Colombia profunda”.

El mensaje lo envió en respuesta a la publicación que hizo recientemente el presidente Gustavo Petro en el que pidió al gobierno de Estados Unidos no atacar al expresidente boliviano Evo Morales. En ese sentido, concluyó que “todos anhelamos la paz del mundo, pero esta debe iniciar en casa”.