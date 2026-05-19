Catastro multipropósito busca corregir desigualdad en Pitalito

Neiva

El alcalde de Pitalito, Yider Luna, confirmó que el municipio avanza en la actualización del catastro multipropósito, un proceso que busca reorganizar las rentas y corregir las desigualdades en el cobro del impuesto predial. Según el mandatario, el rezago en esta materia supera los 23 años en la zona rural y más de 11 años en el sector urbano.

Durante entrevista con Caracol Radio, el alcalde afirmó que actualmente existe una inequidad en el pago de impuestos en el municipio. “Tristemente sí aplica que los ricos están pagando como pobres y los pobres como ricos”, señaló. Además, explicó que mientras barrios comunes pagan entre “300, 400 o 500 mil pesos” de predial, algunos condominios, haciendas y centros comerciales cancelan valores mucho menores frente a su capacidad económica.

El mandatario indicó que la actualización catastral se adelanta directamente con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y no fue tercerizada. “No quisimos entregárselo a un privado, no quisimos tercerizarlo, no quisimos negocios con nadie, lo pagamos con recursos propios directamente con el IGAC”, afirmó Luna. Además, comentó que el proyecto estaría listo en noviembre de este año para incorporarlo al Código de Rentas y comenzar a aplicarlo desde enero de 2027.

Finalmente, el alcalde aseguró que la administración busca reducir al máximo las tarifas para disminuir el impacto económico en la ciudadanía. “Lo que sí podemos regular nosotros a través del Código de Rentas es las tarifas que se aplican a través de un acuerdo municipal”, explicó. También señaló que el objetivo es que los nuevos recursos permitan financiar obras importantes que necesita el municipio de Pitalito.