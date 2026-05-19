UNIMINUTO Neiva alcanzó los 8.000 egresados en el Huila

Neiva

El Centro Universitario Neiva de UNIMINUTO Tolima Huila alcanzó oficialmente la cifra de 8.000 egresados, consolidándose como una de las instituciones de educación superior con mayor impacto en el departamento del Huila. El logro representa más de una década de trabajo enfocado en ampliar el acceso a educación de calidad en la región.

Desde su llegada a Neiva en 2011, la institución ha fortalecido procesos de formación profesional en distintas áreas del conocimiento, promoviendo el desarrollo humano, la innovación social y el crecimiento territorial. Además, cientos de familias huilenses han encontrado en la educación una oportunidad de transformación social y económica.

La directora del Centro Universitario Neiva, Martha Yamilteh Lugo Rico, destacó que este logro es resultado del esfuerzo conjunto de estudiantes, docentes y directivos. “Alcanzar nuestro egresado número 8.000 representa un orgullo inmenso para toda nuestra comunidad académica. Este logro reafirma el compromiso de UNIMINUTO con la formación de profesionales éticos, competentes y comprometidos con el desarrollo del Huila y de Colombia”, aseguró.

Con este nuevo hito, UNIMINUTO ratificó su compromiso con la democratización de la educación superior y la formación de líderes al servicio de la transformación social. Actualmente, sus egresados impactan sectores académicos, empresariales y sociales en distintas zonas del sur colombiano.