Ecopetrol responde a denuncia sobre mancha de hidrocarburos en ciénaga de Barrancabermeja, Santander

Bucaramanga

Ecopetrol informó que por fuertes lluvias registradas durante la madrugada del pasado 17 de mayo afectaron una de las barreras naturales del Impacto Ambiental No Resuelto (IANR) La Macarena, situación que provocó la dispersión de parte del material previamente contenido y la aparición de iridiscencias en la Ciénaga El Llanito de Barrancabermeja.

De acuerdo con la entidad, una vez se conoció la emergencia activaron de inmediato el plan de contingencia, que incluyó la instalación de nuevas barreras de contención y la implementación de medidas de manejo ambiental para controlar la situación y realizar la extracción de las iridiscencias presentes en el cuerpo de agua.

La compañía aseguró que actualmente el evento se encuentra controlado y bajo monitoreo permanente por parte de su equipo técnico y ambiental.

Ecopetrol explicó además que los Impactos Ambientales No Resueltos (IANR) corresponden a afectaciones originadas por prácticas operacionales de la industria petrolera realizadas hace más de 40 años y que no hacen parte de las operaciones actuales de la empresa.

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Según la información entregada, para la recuperación de estos terrenos se aplican técnicas de fitorremediación y biorremediación mejorada, métodos biológicos utilizados para descomponer posibles concentraciones de hidrocarburos presentes tanto en suelos como en medios acuosos.

La empresa indicó que cada plan de intervención de un IANR se desarrolla de manera diferente, dependiendo de las condiciones del lugar. Entre las estrategias implementadas se encuentra el uso de bacterias degradadoras de hidrocarburos, con el objetivo de cumplir los estándares ambientales establecidos por la normatividad colombiana Louisiana 29B.