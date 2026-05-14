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14 may 2026 Actualizado 19:46

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El Pulso del Fútbol, 14 de mayo del 2026

El Pulso del Fútbol analiza la lista de 55 jugadores de la Selección Colombia para el Mundial 2026.

WASHINGTON, DC - DECEMBER 05: Nestor Lorenzo, Head Coach of Colombia, poses on the red carpet prior to the FIFA World Cup 2026 Official Draw at John F. Kennedy Center for the Performing Arts on December 05, 2025 in Washington, DC. (Photo by Hector Vivas - FIFA/2025 FIFA)

WASHINGTON, DC - DECEMBER 05: Nestor Lorenzo, Head Coach of Colombia, poses on the red carpet prior to the FIFA World Cup 2026 Official Draw at John F. Kennedy Center for the Performing Arts on December 05, 2025 in Washington, DC. (Photo by Hector Vivas - FIFA/2025 FIFA) / Hector Vivas - FIFA

WASHINGTON, DC - DECEMBER 05: Nestor Lorenzo, Head Coach of Colombia, poses on the red carpet prior to the FIFA World Cup 2026 Official Draw at John F. Kennedy Center for the Performing Arts on December 05, 2025 in Washington, DC. (Photo by Hector Vivas - FIFA/2025 FIFA)
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“Los que faltaron y sobraron en la lista de 55” El Pulso del Fútbol, 14 de mayo del 2026

“Los que faltaron y sobraron en la lista de 55” El Pulso del Fútbol, 14 de mayo del 2026

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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la pre-convocatoria de Néstor Lorenzo para la Selección Colombia en el Mundial. César dijo: “Son 5 jugadores por puesto en las posibilidades que tiene cada entrenador para escoger. Lorenzo llamó 6 arqueros, pero en el caso de Roger, creo que los 5 que están, son mejores que él”. Sobre el tema Steven agregó: “Pues para mí no es así, yo creo que Roger fue muy agresivo, pero en el resto si creo que tiene razón en muchos puntos. Creo que a veces llaman a varios jugadores que no se lo merecen”.

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