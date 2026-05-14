El Pulso del Fútbol, 14 de mayo del 2026
El Pulso del Fútbol analiza la lista de 55 jugadores de la Selección Colombia para el Mundial 2026.
“Los que faltaron y sobraron en la lista de 55” El Pulso del Fútbol, 14 de mayo del 2026
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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la pre-convocatoria de Néstor Lorenzo para la Selección Colombia en el Mundial. César dijo: “Son 5 jugadores por puesto en las posibilidades que tiene cada entrenador para escoger. Lorenzo llamó 6 arqueros, pero en el caso de Roger, creo que los 5 que están, son mejores que él”. Sobre el tema Steven agregó: “Pues para mí no es así, yo creo que Roger fue muy agresivo, pero en el resto si creo que tiene razón en muchos puntos. Creo que a veces llaman a varios jugadores que no se lo merecen”.
No olvide escuchar el audio del programa.
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