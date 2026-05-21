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21 may 2026 Actualizado 17:58

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El Gran Outlet de Libros se despide de Cartagena este domingo 24 de mayo

Está abierto al público, de 10:00 de la mañana a 8:00 de la noche, en la plazoleta principal de La Serrezuela. La entrada es libre

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Hasta el domingo 24 de mayo, el Gran Outlet de Libros te espera en la plazoleta principal del Centro Comercial La Serrezuela, de 10:00 de la mañana a 8:00 de la noche.

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Dislectura, empresa bogotana organizadora de la feria itinerante más grande del país, invita a la ciudadanía a aprovechar la oportunidad de adquirir libros de diversas temáticas y géneros literarios a un mejor precio.

Destacó que en sus primeros seis días, del viernes 15 al miércoles 20 de mayo, el evento literario ha recibido más de 16.800 visitas.

La oferta y sus precios

Con precios que van desde $5.000, niñas, niños, jóvenes y adultos pueden llevarse a casa ejemplares nuevos y originales.

Desde $30.000 están disponibles los clásicos literarios, novedades y colecciones, con géneros como ficción, romance, aventura e investigación.

Para cumplir con su objetivo de fomentar la lectura, impulsar la industria editorial y evitar la piratería, el Gran Outlet de Libros también ofrece libros de autoayuda, hogar, espiritualidad, erotismo, marketing, economía, deporte, cocina, diseño, cómics, arte y más a precios insuperables.

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