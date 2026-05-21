El Gran Outlet de Libros se despide de Cartagena este domingo 24 de mayo

Hasta el domingo 24 de mayo, el Gran Outlet de Libros te espera en la plazoleta principal del Centro Comercial La Serrezuela, de 10:00 de la mañana a 8:00 de la noche.

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Dislectura, empresa bogotana organizadora de la feria itinerante más grande del país, invita a la ciudadanía a aprovechar la oportunidad de adquirir libros de diversas temáticas y géneros literarios a un mejor precio.

Destacó que en sus primeros seis días, del viernes 15 al miércoles 20 de mayo, el evento literario ha recibido más de 16.800 visitas.

La oferta y sus precios

Con precios que van desde $5.000, niñas, niños, jóvenes y adultos pueden llevarse a casa ejemplares nuevos y originales.

Desde $30.000 están disponibles los clásicos literarios, novedades y colecciones, con géneros como ficción, romance, aventura e investigación.

Para cumplir con su objetivo de fomentar la lectura, impulsar la industria editorial y evitar la piratería, el Gran Outlet de Libros también ofrece libros de autoayuda, hogar, espiritualidad, erotismo, marketing, economía, deporte, cocina, diseño, cómics, arte y más a precios insuperables.