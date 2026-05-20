4.827 creaciones literarias para la primera fase del concurso de cuento la ‘Pera de Oro’

José Edilson Soler Rocha, uno de los creadores del concurso literario, expresó que se tiene un balance positivo en la inscripción de obras literarias durante este certamen.

“Estamos muy felices de llegar a esta duodécima versión. Doce años fomentando la escritura de cuentos en todos los rincones del departamento de Boyacá y este año recibimos un total de 4.827 obras literarias provenientes de los 123 municipios. Seguimos teniendo un promedio de 1.300, 1.500 cuentos por categoría, tanto de la categoría de primaria como las categorías de secundaria B y C, al igual que la categoría de docentes”, indicó.

Este año el tema que convocó el concurso es la familia, donde uno de los aspectos que se han evaluado, es la investigación-creación, donde en 700 palabras las historias de los concursantes se plasman en narrativas que llegan a oídos y familias de los boyacenses.

El profesional señaló que cada año se invita a todos los estudiantes matriculados en cualquier institución educativa pública o privada del departamento de Boyacá, a docentes territoriales de Tunja, Duitama y Sogamoso, también a los maestros de colegios privados y colegios públicos que trabajen en alguna de las instituciones del departamento para que participen en este concurso que nació en Jenesano, Boyacá pero que ha sido un éxito en el departamento.

“Hay coordinadores, rectores que se animaron a escribir, entonces, generalmente recibíamos cuentos de los maestros, de los profes que están en las aulas motivando a los niños y esa categoría que es para docentes y directivos docentes, afortunadamente aumentó“, finalizó.

El equipo coordinador da a conocer el listado de cuentos que han superado la primera fase del proceso de evaluación e invitan a los participantes y docentes acompañantes a consultar el listado oficial disponible en las página web:

• www.cuentoslaperadeoro.com.co

• www.sedboyaca.gov.co

• www.gobernaciondeboyaca.gov.co.

• www.jenesano-boyaca.gov.co

• www.secretariatic.boyaca.gov.co