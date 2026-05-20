Boyacá se alista para un posible “Súper Niño”: riesgo supera el 90%, advierte Gestión del Riesgo

La Unidad de Gestión del Riesgo de Boyacá alerta a los municipios del departamento ante posibles altas temperaturas a causa del Fenómeno del Niño.

Tunja

La Unidad de Gestión del Riesgo de Boyacá lanzó una alerta preventiva a los alcaldes y alcaldesas de los 123 municipios del departamento ante la inminente llegada del Fenómeno del Niño, que según proyecciones del Ideam podría presentarse con una intensidad histórica.

El director de la entidad, Julián Andrés Hernández, aseguró que actualmente existe una probabilidad superior al 90 % de que el país enfrente un denominado “Súper Niño”, situación que podría generar graves afectaciones ambientales, agrícolas y sociales en Boyacá.

“Hace unos 20 días estábamos hablando de un 61 % de probabilidad. Hoy ya vamos en un 82 % de fenómeno del Niño y con una posible probabilidad del 91 % de tener un Súper Niño”, explicó el funcionario tras participar en el Encuentro Nacional de Coordinadores de Gestión del Riesgo realizado en Cali.

Frente a este panorama, el departamento inició la fase de alistamiento y preparación con el objetivo de anticiparse a las emergencias que podrían desencadenarse durante los próximos meses.

Hernández recordó que durante 2024 el Fenómeno del Niño provocó incendios forestales, heladas, desabastecimiento de agua y afectaciones en cultivos y ganadería, por lo que insistió en la necesidad de fortalecer desde ahora las capacidades de respuesta institucional.

Como parte de las medidas preventivas, el próximo 27 de mayo se activarán los tres comités estratégicos de gestión del riesgo: conocimiento, reducción y manejo del riesgo. En estas mesas participarán organismos de socorro y entidades operativas para evaluar la capacidad de respuesta ante posibles emergencias.

“Vamos a revisar cómo responder con apoyo helicoportado, piscinas de agua, carrotanques, reservorios y el trabajo articulado con bomberos, Defensa Civil y Cruz Roja”, señaló el director.

La Unidad también expidió la Circular 002, mediante la cual insta a los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo a activar planes de contingencia y revisar los recursos disponibles en cada territorio.

Uno de los llamados más insistentes de la entidad fue dirigido a los mandatarios locales para que mantengan vigentes los convenios bomberiles, fundamentales para garantizar atención inmediata durante incendios o emergencias asociadas tanto a sequías como a temporadas de lluvias.

“Los primeros en actuar siempre son las comunidades y los organismos de socorro. Por eso necesitamos municipios preparados y articulados”, puntualizó Hernández.

Aunque las autoridades trabajan en planes de prevención y mitigación, el director reconoció la preocupación que genera un posible “Súper Niño” en el departamento.

“La situación podría ser bastante caótica, pero esperamos estar preparados para actuar ante cualquier emergencia”, concluyó.