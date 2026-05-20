Inician obras de mejoramiento de la Plaza Botero en el Centro de Medellín

Medellín

La Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Infraestructura Física y la Agencia APP (Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público Privadas), comenzó los trabajos de mejoramiento en Plaza Botero, uno de los referentes turísticos y culturales más importantes de la ciudad. La intervención, contemplada dentro de la estrategia integral Plan Centro, busca restaurar las zonas deterioradas del suelo para optimizar la movilidad peatonal, la seguridad y el aprovechamiento del espacio público.

Los trabajos técnicos tendrán una duración estimada de cuatro meses e iniciarán formalmente en la calle Calibío, sector donde se proyecta la renovación de aproximadamente 1.300 metros cuadrados de superficie. Según informó la Subdirección de Alianzas APP, las obras se ejecutarán de manera parcial y progresiva por tramos específicos. Esta metodología busca mitigar el impacto en la dinámica comercial y garantizar que tanto los residentes como los turistas puedan continuar transitando por la plaza sin cierres totales en el corredor.

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El proyecto consiste en la reposición de las piezas dañadas del pavimento y se articula con un plan de ordenamiento urbano de largo plazo enfocado en el peatón. Los objetivos de esta intervención incluyen la renaturalización de los entornos urbanos, el fortalecimiento de la infraestructura para la activación turística y el mejoramiento de las condiciones de convivencia en el sector.

De manera complementaria a las obras civiles, la Gerencia del Centro y Territorios Estratégicos, junto a la Agencia APP, programó el desarrollo de la feria de servicios Plan Centro en la Plaza Botero y la Plazuela Nutibara. La actividad se llevará a cabo este miércoles 20 de mayo, entre las 9:00 a. m. y las 5:00 p. m., bajo la estrategia distrital Mi M2.

Durante la jornada, más de una decena de dependencias de la Administración Distrital, ofrecerán atención directa, asesoría y programas sociales a los comerciantes, trabajadores y visitantes del sector. Asimismo, se realizarán actividades de sensibilización ciudadana y promoción cultural orientadas al cuidado del entorno urbano.