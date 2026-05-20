DIMAR advierte aumento de vientos y fuerte oleaje en el Caribe durante esta semana

Cartagena con incremento en la altura de las olas y el aumento en la velocidad del viento

Ante el incremento de la velocidad de los vientos y el aumento del oleaje que se mantendrán, al menos, hasta este jueves 21 de mayo, la Dirección General Marítima (DIMAR) emitió una alerta para las zonas costeras y marítimas del Caribe colombiano.

Las variaciones en la intensidad del viento y en el estado del mar son causadas por el fortalecimiento de los vientos alisios como al tránsito de una onda tropical sobre el Caribe oriental.

Se esperan vientos con velocidades entre 29 y 51 kilómetros por hora y olas con alturas significativas entre 2,8 y 3,8 metros en varios sectores del litoral Caribe.

Las condiciones podrían generar riesgos para embarcaciones menores y actividades recreativas en las playas.

Onda tropical

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Durante las próximas 24 a 48 horas se prevé el paso de una onda tropical sobre el mar Caribe oriental, lo que contribuirá a mantener condiciones marítimas adversas en esa región.

“Estas condiciones afectarán directamente las zonas marítimas y de bañistas en Puerto Bolívar, Riohacha, Santa Marta y Barranquilla, mientras que en Cartagena, Coveñas, Turbo, San Andrés y Providencia se afectarán únicamente las zonas marítimas”, indicó el teniente de Navío Miguel Fernández, responsable de Oceanografía y Meteorología Operacional del CIOH Caribe

Con el propósito de prevenir accidentes y salvaguardar la vida humana en el mar, la DIMAR recomendó al gremio marítimo, pescadores, operadores turísticos y a la comunidad en general atender las instrucciones emitidas por las capitanías de puerto.

Por su parte, en el Caribe occidental las condiciones serán ligeramente menos severas, aunque se mantendrá un estado de mar moderado. Allí se prevén olas entre 1,9 y 2,8 metros de altura y vientos con velocidades entre 9 y 33 kilómetros por hora, provenientes principalmente del noreste. Las autoridades continuarán monitoreando la evolución de las condiciones meteorológicas y oceanográficas en toda la cuenca del Caribe.