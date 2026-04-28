El error judicial que Norberto Latorre convirtió en lección de vida y comparte en la FILBo 2026

FILBo 2026

En 2004, Norberto Latorre fue detenido en España, señalado como el cabecilla de una banda de secuestradores. Sin embargo, poco tiempo después, la justicia de ese país reconoció el error y la injusticia cometida, y ordenó su libertad. Para entonces, Latorre ya había acumulado una experiencia de vida difícil de dimensionar.

Veintiún años después, esa vivencia dura, pero profundamente reveladora quedó plasmada en el libro “Sintonía de libertad”, donde narra su paso por la cárcel y la convivencia con miembros de la ETA y de otros grupos que, a diferencia de él, sí eran delincuentes condenados.

En diálogo con LO MÁS CARACOL en la FILBo 2026, Latorre contó que, en medio del cautiverio, encontró en la fe una tabla de salvación en lo que cosiderba como el naufragio de su vida. Asegura que ese impulso espiritual le permitió convertir cada día y cada episodio en una enseñanza, no solo para él, sino también para quienes hoy podrán leer su historia. Recuerda haber sido testigo de agresiones, peleas e incluso intentos de suicidio dentro del penal.

El prólogo de “Sintonía de libertad” fue escrito por José Ordóñez, reconocido humorista, productor y pastor cristiano. El libro, narrado en primera persona, presenta cómo un hecho traumático puede transformarse en una oportunidad para comprender al ser humano, sus debilidades y sus fortalezas, y para aprender a discernir entre el bien y el mal.

En su juventud, Latorre fue director de la emisora “Ecos de Ricaurte”, en su natal Moniquirá, Boyacá, una estación de alcance local con cobertura en municipios cercanos. Años después, tras su liberación, participó como colaborador periodístico en el programa “Las Voces del Secuestro”, dirigido por el fallecido Herbin Hoyos Medina, junto al también boyacense Carlos Peñaloza.

El libro “Sintonía de libertad: el hombre que encontró su voz en el injusto silencio de una celda” será presentado el jueves 30 de abril a las 6:00 de la tarde, en el stand de Boyacá, región invitada a la feria, ubicado en el segundo piso del pabellón 6.