En “Suficiente” Chichila Navia relata su lucha con la bulimia y la dismorfia

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Desde su infancia, Cecilia “Chichila” Navia comenzó en la televisión como actriz y cantante en el programa Pequeños Gigantes. Desde muy niña, su imagen ya era reconocida en público. Sin embargo, a los 7 años empezó a enfrentar trastornos alimenticios, una experiencia que hoy relata en su libro “Suficiente”.

En diálogo con LO MÁS CARACOL, contó que en el libro reconstruye, de manera cronológica, los padecimientos que vivió. Explica que sus heridas fueron provocadas por varios factores, pero señala especialmente a una empleada del hogar encargada de su cuidado, quien la presionaba constantemente por su obesidad infantil.

Cecilia revela que su diagnóstico ha sido de bulimia y dismorfia corporal. La primera está relacionada con la provocación del vómito, mientras que la segunda tiene que ver con una distorsión en la percepción de su cuerpo: verse en el espejo con kilos de más, como si un filtro alterara su imagen real.

“Chichila” también lamenta que muchas personas que padecen estos trastornos sienten vergüenza de hablar del tema. Por eso, en silencio, comen a escondidas y luego recurren al vómito. En su caso, estas prácticas le dejaron secuelas físicas, entre ellas, problemas en la tráquea.

Además, cuestiona que socialmente se elogie la delgadez como un halago, mientras se señala negativamente el sobrepeso. “Nadie sabe por lo que está pasando la otra persona”, advierte.

Navia descarta que haber ingresado al mundo de la televisión a tan temprana edad haya sido un factor determinante en su trastorno. Dice que solo fue plenamente consciente de lo que vivía después de los 30 años.

En “Suficiente”, la actriz narra en detalle su experiencia con el trastorno alimenticio, con el propósito de visibilizar lo que vivió y aportar herramientas a cuidadores y a quienes hoy enfrentan situaciones similares.