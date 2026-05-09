Microempresas impulsan el crecimiento del tejido empresarial en Cartagena según análisis de CCV

El comportamiento del tejido empresarial está relacionado con la actividad económica de la ciudad. El seguimiento a la creación, permanencia y cierre de empresas permite identificar tendencias y aporta insumos para la toma de decisiones en materia de regulación, trámites y desarrollo productivo.

En 2025, Cartagena registró 34.531 empresas activas, frente a 32.702 en 2024. Esto representa un aumento de 1.829, equivalente a una variación del 5,6%.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Microempresas lideran la expansión del tejido empresarial

En la ciudad, la estructura empresarial mantiene una alta concentración en microempresas. Cerca de nueve de cada diez pertenecen a este segmento, que supera las 30 mil unidades y registró un aumento de 6,2% frente a 2024.

Las pequeñas y medianas alcanzaron 3.403 unidades, mientras que las grandes bajaron a 162. Este comportamiento muestra que la expansión del tejido productivo se explica principalmente por el crecimiento de las unidades de menor tamaño.

El tejido empresarial de Cartagena se concentra en cinco sectores principales: el comercio al por mayor y al por menor reúne la mayor participación, con 10.878 empresas, lo que equivale al 32% del total en 2025. Le siguen alojamiento y servicios de comida, con el 13%, así como actividades profesionales, servicios administrativos y la industria manufacturera, cada una aportando el 8% del total de empresas en la ciudad.

La creación de nuevas empresas en 2025 estuvo liderada por el sector de suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado, con un 26% frente a 2024, seguido de educación, con 13,9% y salud humana, que aumentó en un 11,8%. En contraste, la agricultura y las actividades financieras y de seguros presentaron disminuciones.

En 2025, Cartagena registró una densidad empresarial de 34 empresas por cada mil habitantes, igualando el promedio nacional reportado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Los datos muestran un aumento en el número de unidades productivas, con una estructura concentrada en microempresas. En este contexto, la prioridad se centra en fortalecer la capacidad del tejido productivo para sostenerse en el tiempo, generar empleo y avanzar hacia una mayor diversificación en la ciudad.

Nota técnica: Las cifras presentadas corresponden a información del Registro Mercantil con corte al 31 de diciembre de 2025, consultada el 2 de enero de 2026. Dado que este sistema se actualiza en tiempo real, los datos pueden presentar variaciones posteriores según la fecha de consulta.