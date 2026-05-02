En marzo de 2026, el 35% de trabajadores se concentraron en industria, turismo y comercio

Gastrofest abre convocatoria en Bogotá y Cundinamarca: así puede participar con su negocio. Cortesía: Cámara de Comercio de Bogotá / DANIEL REINA ROMERO

Cerca del 35 % de los trabajadores del país se desempeñó en sectores relacionados con la industria, el turismo y el comercio interno durante marzo de 2026, según un análisis del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con base en datos de la Departamento Administrativo Nacional de Estadística.

De los 24,4 millones de ocupados registrados en marzo, 8,5 millones se ubicaron en estos sectores, lo que representa el 34,8 % del total.

Dentro de estas actividades, el mayor número de trabajadores se concentró en comercio y reparación de vehículos, con 4,3 millones de ocupados, seguido de la industria manufacturera, con 2,5 millones, y el sector de alojamiento y servicios de comida, con 1,7 millones.

Durante el trimestre enero-marzo de 2026, la tendencia se mantuvo, con el 35,2 % de los ocupados vinculados a estas actividades económicas.

“Nuestro objetivo ha sido claro, impulsar la competitividad, la productividad y equilibrar la cancha de juego. Contamos también con programas y mecanismos para fortalecer las capacidades productivas”, dijo la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales Rojas.

En este periodo, el comercio y la reparación de vehículos lideraron con 4,1 millones de trabajadores, seguidos por la industria con 2,6 millones y alojamiento y servicios de comida con 1,7 millones.

Por otra parte, la tasa de desocupación mostró una reducción. En marzo se ubicó en 8,8 %, mientras que en el trimestre enero-marzo fue de 9,6 %, cifra inferior al 10,5 % registrado en el mismo periodo de 2025.