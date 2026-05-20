Horóscopo del profesor Salomón HOY 20 de mayo de 2026: Escorpio y Capricornio, mantengan perfil bajo

Él es el profesor Salomón, experto en la lectura del Horóscopo y el Tarot (Crédito: Profesor Salomón - Youtube) // De fondo: Imagen ilustrativa del horóscopo (crédito: Getty Images).

El profesor Salomón, experto en la lectura del tarot y el horóscopo, ha dado sus predicciones para este miércoles 20 de mayo de 2026, en donde gran parte de los signos gozarán de bendiciones para tener tranquilidad y estabilidad económica, exceptuando casos como Aries, Capricornio y Escorpio, que deben ser precavidos con lo que comparten.

El 20 (2 + 0 = 2) destaca por ser el número de la unión. A quienes nacen en este día se les considera personas que dedican su vida al prójimo, que estarán siempre haciendo sociedades y les gusta estar acompañadas. Su número es el 3968.

Como recomendación del profesor Salomón, prenda una vela de color amarillo como símbolo de sabiduría, de alegría y riqueza para el nuevo año que comienza.

Recomendación del día

Para hoy, el color del día es el amarillo .

. El número, 1175 .

. La fruta para comer: mango.

Finalmente, tenga en cuenta que hoy es fase de luna nueva, que habla de nuevos comienzos, relaciones, proyectos y oportunidades para la vida.

Horóscopo y tarot del día:

Aries

No se den por vencidos. Muchos arianos han sufrido en esta época por personas que están en su contra, trayéndoles insatisfacción y ansiedad, pero recuerden que son el signo de fuego, que representa la fuerza y la capacidad de darse paso por el camino que decidan llevar, por lo que nadie puede pararlos. Asuman los golpes y sigan.

Número: 3250

Tauro

¡Felicidades! Los arcanos auguran mucho éxito para esta época en Tauro. Hay cosas que van a salir a favor, hay cosas que se solucionan, incluso hay metas que muchos taurinos van a poder concretar. Añadido a esto, pronto habrá una firma o solución de documentos que le va a traer paz. Aproveche estas bendiciones.

Número: 4056

Géminis

No deje escapar su deseo de vivienda. Muchos geminianos han estado planeando y cotizando propiedades durante estos años, y aunque sigue sin ser algo tangible, está empezando a formarse una energía positiva respecto a esta posibilidad. Añadido a eso, viene algo muy interesante de una llamada o algo que le van a confirmar que estaba esperando y que finalmente irá llegando, así que vaya con paciencia.

Número: 7770

Cáncer

Cuidado con la salud. Mire si puede iniciar o intensificar una rutina de ejercicio, intente dejar de fumar o consumir alcohol y cuide su alimentación, pero priorice su bienestar. Se ha dado demasiados placeres en esta época y es mejor reconocer cuando hay que bajarle.

Número: 8316

Leo

Calma, las cosas pronto van a mejorar. Todo eso que iba regular tendrá un mejor panorama y se activarán cosas nuevas que le van a hacer muy feliz. Además de eso, los arcanos anticipan que llegará dinero de una fuente inesperada, por lo que en lo económico las cosas serán estables.

Número: 1293

Virgo

Ya viene el triunfo sobre las metas que se ha propuesto conquistar. Hay una gran bendición sobre este signo de tierra y pronto mostrará sus efectos. Así, grandes acontecimientos van a suceder en lo físico, espiritual y económico. Esto le podrá acercar a nuevas oportunidades de empleo para que lo considere.

Número: 0344

Libra

¡Buenas noticias! Lo que quiera comprar, iniciar, cambiar, mejorar, bueno, todo estará a su favor. ¿Por qué? Porque tiene la estrella de suerte de su lado. Tanto que incluso tiene una bendición para los juegos de azar: Una rifa, una subasta, un chance u otras relaciones se inclinarán a su favor, así que puede probar.

Número: 3876

Escorpio

Habrá estabilidad en su trabajo, relaciones y negocios ¡Gran bendición! Peeero, eso sí, debe tener más cuidado con lo que dice, pues hay personas que van a malinterpretar sus palabras. Como ya se imagina, los escorpianos son directos con las cosas, y aunque no lo hagan con maldad, la gente es delicada y por lo tanto terminan ganando enemigos o disgustos fuertes. Evite esto.

Número: 9963

Sagitario

Esta casa zodiacal tiene una bendición especial para la calma. Aquello que veía desesperante sencillamente se va a ir diluyendo, trayendo estabilidad a su situación. Posiblemente relacionado, habrá algo con el amor: una reconciliación, una paz, una armonía o un encuentro especial que va a vivir muy pronto.

Número: 0933

Capricornio

Mucho cuidado con la gente negativa, los arcanos hablan de una traición pronta a realizarse. No demuestre sus señales de éxito, no despierte envidias ni deje mostrar sus debilidades. Algo están tramando para que no pueda seguir adelante. Mejor mantenga un perfil bajo y protéjase ante cualquier maleficio que se esté fraguando.

Número: 2578

Acuario

Los arcanos anticipan que en los negocios le va a ir muy bien. Si no tiene su emprendimiento, le va a llegar la oportunidad de montarlo o de iniciar algo comercial que tendrá buen resultado. También hay una bendición en lo emocional, pues logrará aclarar, salir de esa tristeza y estabilizar nuevamente el amor en su vida. Ábrase al diálogo y a mostrar lo que le caracteriza como persona.

Número: 0862

Piscis

El arcano de la justicia alumbra sobre esta casa zodiacal para reivindicar el sufrimiento que los piscianos han sufrido por las malas interpretaciones y juzgamientos que se les ha hecho. Pronto habrá esa “revancha” para defender su buen nombre. Además de eso, la carta del triunfo, menciona que pronto va a estar celebrando de cosas positivas que están llegando, así que será una vuelta a la tranquilidad.

Número: 1233

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