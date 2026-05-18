Compra de vivienda: ¿En cuánto quedan las cuotas mensuales si le prestan $150’000.000?

A la hora de comprar vivienda, es fundamental contar con sus finanzas claras y establecer si es necesario apoyarse en una entidad bancaria que le facilite la manera de pago. Los bancos son entidades que prestan, reciben y administran el dinero de sus clientes, por lo que puede recurrir a estos para realizar créditos por altos montos de dinero y a largo tiempo.

Si esta interesado en conocer el costo de las cuotas mensuales que le puede generar un préstamo por el valor de $150.000.000, le contamos la cifra aproximada de pago, de acuerdo al tiempo y el banco en el que lo solicite.

¿En cuánto le quedan las cuotas al mes si solicita un préstamo de vivienda por $150.000.000?

Tenga en cuenta que para solicitar un préstamo a un banco, el valor a pagar en la cuota mensual dependerá del tiempo, la línea de crédito, las tasas de interés, la ciudad en la que se encuentra la vivienda, su ubicación, si esta es usada o nueva y el valor (Vivienda de Interés social - VIS o vivienda no VIS). En algunos casos, la edad de la persona que lo solicita es otro factor calve para generar el préstamo.

De acuerdo con los simuladores de algunos bancos de Colombia, así quedarían las cuotas mensuales si pide un préstamo por este valor:

Banco de Bogotá: En un plazo de 10 años, con una tasa efectiva anual del 11.62%, el valor a pagar es de $2.155.086.

En un plazo de 10 años, con una tasa efectiva anual del 11.62%, el valor a pagar es de $2.155.086. Banco de Bancolombia: A una tasa efectiva anual del 12.80%, el valor a cancelar es de $2.161.952, en un plazo de 10 años.

A una tasa efectiva anual del 12.80%, el valor a cancelar es de $2.161.952, en un plazo de 10 años. Banco Caja Social: En un plazo de 8 años, con una tasa efectiva anual del 11%, el valor que pagará es de $2.322.236, sin agregar el aumento de seguros como el de vida o de incendio, rayo y terremoto para la vivienda.

En un plazo de 8 años, con una tasa efectiva anual del 11%, el valor que pagará es de $2.322.236, sin agregar el aumento de seguros como el de vida o de incendio, rayo y terremoto para la vivienda. Banco Avvillas: Con una tasa efectiva anual del 10.50%, cancelara $2.120.977, sin el valor de seguros de vida y vivienda. Esto en un tiempo de 9 años.

Líneas de créditos para vivienda

En cuanto a las líneas de créditos actuales en el país para prestamos de vivienda, es importante cual puede beneficiarlo más. Si bien todas funcionan bajo cuotas mensuales, su valor puede subir o bajar de acuerdo a lo pactado con el banco. Además cada una tiene una finalidad especifica.