Colegios de Soledad operan con normalidad pese a rumores en redes

La Alcaldía de Soledad aseguró que las instituciones educativas del municipio continúan funcionando con normalidad, luego de la circulación de mensajes en redes sociales sobre presuntas amenazas de alteración del orden público.

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A través de la Secretaría de Educación, la administración municipal informó que tanto los colegios oficiales como privados mantienen sus jornadas académicas habituales y que no se han presentado afectaciones en el desarrollo de las actividades escolares.

En el comunicado oficial, la Alcaldía señaló que “todas las instituciones educativas del municipio, tanto oficiales como privadas, se encuentran funcionando con total normalidad y desarrollando sus actividades académicas de manera habitual”.

Evitar difundir información no confirmada

La administración también pidió a la ciudadanía evitar la difusión de información no verificada que pueda generar temor entre estudiantes, docentes y padres de familia.

“La administración municipal hace un llamado a la ciudadanía a mantener la calma y evitar difundir información no confirmada”, indicó el documento.

Asimismo, las autoridades del municipio invitaron a consultar permanentemente con la Policía Metropolitana y los organismos competentes cualquier situación relacionada con el orden público.

Finalmente, la Alcaldía informó que los rectores de las diferentes instituciones educativas mantienen comunicación constante con la Secretaría de Educación para garantizar el acompañamiento institucional y el bienestar de la comunidad educativa.