“Nos están matando”: Asuncat rechaza masacre en Norte de Santander

Norte de Santander.

Luego de la masacre que dejó seis personas asesinadas en zona rural de Ábrego, la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo (Asuncat) emitió un duro pronunciamiento público en el que denunció un supuesto exterminio contra líderes sociales y organizaciones campesinas de la región.

A través de un comunicado titulado “nos están matando”, la asociación rechazó el crimen ocurrido este 19 de mayo y aseguró que entre las víctimas se encuentran cuatro integrantes vinculados a procesos comunitarios y políticos del Catatumbo.

Las víctimas fueron identificadas como Freiman David Velásquez, integrante de la junta directiva de Asuncat y coordinador de Jovencat; Yidy Esmit Velásquez Benitez, secretaria de la junta municipal de la Unión Patriótica de Teorama; Mayra Hernández Ramírez, integrante y coordinadora de Jovencat; e Iván Stiven Camacho Castillo, integrante de Asuncat y coordinador del comité de educación y deportes del refugio humanitario de Bertrania, en Tibú.

En el hecho también fueron asesinados Robinson Carvajalino Gómez y Sebastián Murillo Flórez, hombres de protección adscritos a la UNP.

En el documento, Asuncat aseguró que desde el pasado 16 de enero de 2025 se viene presentando un “aniquilamiento sistemático” contra integrantes de la organización y miembros de la Unión Patriótica en el Catatumbo.

Además, señalaron directamente al ELN como responsable de la violencia que afecta a líderes campesinos y comunidades de la región, afirmando que los recientes hechos han dejado asesinatos, desplazamientos forzados, confinamientos y amenazas.

“Este crimen atroz contra nuestros procesos y liderazgos campesinos ha impedido el desarrollo de programas y propuestas en nuestra región”, expresó la organización en el comunicado.

Asuncat también indicó que la situación actual revive los años más violentos que vivió el Catatumbo durante la incursión paramilitar entre 1999 y 2004, periodo que dejó miles de víctimas en Norte de Santander.