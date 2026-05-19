Yeimy Paola Vargas rompe el silencio en medio del escándalo por presunto diploma falso en Cartagena

La reconocida actriz, modelo y exreina nacional de la belleza, Yeimy Paola Vargas, se convirtió en el centro de la atención pública tras reaparecer en sus redes sociales con un contundente mensaje. La postura de la artista surge en medio del escándalo desatado por las investigaciones que adelantan las autoridades competentes en Cartagena ante la denuncia por la presunta falsedad del diploma presentado para acreditar su perfil académico en un contrato de prestación de servicios.

Lejos de evadir la compleja situación legal y de opinión que enfrenta, la exvirreina internacional utilizó sus canales oficiales para fijar una posición clara ante los señalamientos. A través de una publicación que rápidamente despertó interacciones, la cartagenera dejó ver que dará la batalla por defender su nombre frente a lo que considera un ataque directo a su integridad.

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En su pronunciamiento en las plataformas digitales, la actriz lanzó una fuerte indirecta dirigida a quienes han replicado las denuncias sobre sus títulos académicos: “Aunque intenten dañarme, mi esencia y mi trabajo hablan por mí”. Con estas palabras, la exreina buscó desviar la atención de la gravedad de la investigación judicial y enfocarse en el valor de su trayectoria profesional en el ámbito cultural.

La controversia trascendió las redes sociales debido a que los entes de control pusieron la lupa sobre la veracidad de la documentación aportada en el proceso de contratación con la administración distrital. Las denuncias apuntan a que los soportes académicos no cumplirían con los requisitos de legalidad, un hecho que penal y administrativamente es investigado de manera rigurosa en la capital de Bolívar.

Mientras los organismos judiciales determinan la autenticidad de los documentos y definen las responsabilidades del caso, Yeimy Paola Vargas ha optado por mantener una postura de resiliencia en sus perfiles públicos. Con esta respuesta, la actriz busca frenar el impacto del matoneo digital y blindar su imagen de las graves acusaciones que hoy ponen en entredicho la legalidad de su vinculación laboral en la ciudad.