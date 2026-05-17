Más de media tonelada de marihuana fue incautada en vías del Huila

Neiva

Las autoridades encontraron varios paquetes ocultos dentro del vehículo. En total fueron decomisados 535 kilogramos de marihuana convencional distribuidos en 104 paquetes, además de otros 25 envoltorios con marihuana tipo exótica, cuyo peso alcanzó los 14 kilogramos.

Según información preliminar de los investigadores, el estupefaciente habría salido del departamento del Cauca y tenía como ruta de paso la ciudad de Neiva antes de llegar a Bogotá. La llamada marihuana exótica tiene un mayor valor en el mercado ilegal debido a sus características y alta demanda en diferentes regiones del país.

El coronel Javier Duarte de policía-Huila, afirmo que “con este resultado, la Policía reiteró su compromiso de continuar fortaleciendo los controles en las carreteras del Huila para frenar el accionar de las organizaciones criminales”.

En medio del procedimiento fue detenido un hombre de 23 años que se movilizaba en una camioneta bajo la modalidad conocida como “kamikaze”, tras la incautación de un millonario cargamento de marihuana durante un operativo de control adelantado en la vía que comunica a Garzón con Neiva, a la altura del municipio de Rivera.