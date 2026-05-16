Movilidad en el Huila transcurre con baja afluencia vehicular durante el puente festivo

Neiva

Más de 100 hombres y mujeres de la Policía de Tránsito fueron ubicados en cinco áreas estratégicas de prevención y control. Allí se realizan verificaciones al estado mecánico de los vehículos, controles de velocidad y pruebas de embriaguez para evitar siniestros durante el fin de semana festivo.

Según el capitán, Camilo Murcia de la policía de carreteras, comentó que “Durante este puente festivo del Día de la Asunción, las autoridades reportaron una movilidad entre media y baja en los diferentes corredores viales del departamento del Huila. La Seccional de Tránsito y Transporte mantiene presencia permanente en las carreteras para garantizar el desplazamiento seguro de los viajeros”.

Las autoridades también hicieron un llamado a los conductores para que antes de iniciar cualquier recorrido revisen las condiciones técnico-mecánicas de sus vehículos y porten la documentación al día. De igual manera, insistieron en respetar las normas establecidas en el Código Nacional de Tránsito para evitar accidentes en carretera.

Asimismo, se recordó que continúa vigente la restricción para vehículos de carga superiores a 3.4 toneladas, medida que se aplica desde las 6:00 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde. La disposición busca mejorar la movilidad y prevenir congestiones en las vías más transitadas del departamento.