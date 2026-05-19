Tribuna norte estaría cerrada en partido de Real Cartagena ante Barranquilla FC

Una eventual sanción disciplinaria podría alterar el ambiente de Real Cartagena previo al choque frente a Barranquilla FC, en búsqueda del tiquete a la final por el Torneo BetPlay.

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El club cartagenero estaría bajo revisión por parte de la DIMAYOR debido a situaciones registradas en partidos anteriores disputados en el estadio Jaime Morón León. El detonante habría sido, nuevamente, el uso de bengalas por parte de aficionados ubicados en la tribuna norte, hecho que provocó retrasos en la reanudación de los segundos tiempos.

La versión fue entregada por el periodista Luis Fernando Anaya, quien aseguró que el organismo rector del fútbol colombiano analiza aplicar una restricción sobre ese sector del escenario deportivo.

Según lo revelado, la sanción consistiría en impedir el acceso de público a la tribuna norte durante el duelo ante Barranquilla FC, una decisión que afectaría de manera considerable el respaldo de la hinchada auriverde en un partido que puede definir la clasificación a la gran final.

La noticia llega en medio del mejor momento del equipo en el cuadrangular semifinal. Tras sumar una valiosa victoria como visitante frente a Bogotá FC, Real Cartagena quedó en una posición favorable y depende de sí mismo para avanzar a la instancia definitiva del campeonato.

Frente a este panorama, desde la institución ya se estarían adelantando gestiones para evitar que la medida sea oficializada, buscando argumentos que permitan revertir o frenar la posible sanción antes del anuncio definitivo.