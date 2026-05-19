Cayó hombre sindicado de doble homicidio en Turbaco: integraba cartel de los más buscados

En el marco del ‘Plan Cazador’, la Policía Nacional en Cartagena avanza de manera determinante, en la captura de los integrantes del cartel de los Más Buscados por homicidio, en la capital de Bolívar.

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La captura del primer integrante del cartel de los más buscados fue realizada por policías del CAI Piedra de Bolívar, en el barrio Escallón Villa. El sujeto se movilizaba en un vehículo junto a otros dos individuos y, en medio del procedimiento, fue hallada en el interior del automotor un arma de fuego tipo revólver.

Alias “Alexito”, es solicitado por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego, mediante orden emanada del Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Turbaco con funciones de control de garantías.

El capturado, conocido como “Alexito”, habría participado en un doble homicidio ocurrido el pasado 19 de junio de 2025, en el barrio El Paraíso, del municipio de Turbaco, donde perdieron la vida dos hombres de 32 y 25 años. De acuerdo con las investigaciones, alias “Alexito” iba como parrillero en una motocicleta y disparó en varias ocasiones contra las víctimas, quienes se encontraban en la terraza de una vivienda.

A este presunto delincuente, le registran anotaciones judiciales como indiciado por los delitos de homicidio y porte ilegal de armas de fuego.

Los dos otros dos capturados, son alias “beby” de 30 años, quien registra 2 anotaciones judiciales por el delito de porte ilegal de armas de fuego y alias “Miguel”, de 21 años, quien registra una anotacion por el mismo delito.

Estas 10 personas que componen el cartel de los delincuentes más buscados cuentan con un amplio prontuario delincuencial, siendo requeridos por los delitos de homicidio, concierto para delinquir agravado, porte ilegal de armas de fuego, hurto y tráfico de estupefacientes.

Es importante contar con la colaboración de los ciudadanos para ubicar el paradero de los nueve delincuentes faltantes, quienes estarían vinculados en varios homicidios.

´Este es un importante resultado de la ofensiva que sostenemos contra los delitos de homicidio y hurto en la ciudad, la captura de estos actores criminales, son un contundente golpe contra esta estructura delincuencial en la ciudad´, puntualizó el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena de Indias, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque.

En lo corrido del año, se ha capturado 35 personas por el delito de homicidio, presentando un descenso de este flagelo en los últimos meses.