🔴Coquimbo vs Tolima EN VIVO|Siga la transmisión del partido de la quinta fecha de Copa Libertadores

Deportes Tolima afrontará una complicada visita a territorio chileno para enfrentar a Coquimbo Unido en un compromiso clave por la fase de grupos de la Copa Libertadores.

El conjunto Pijao llega a este encuentro golpeado tras caer como local 0-1 frente a Atlético Nacional en el partido de ida de las semifinales del fútbol colombiano. Sin embargo, a nivel continental, el rendimiento del equipo ha sido bastante positivo y lo mantiene como uno de los protagonistas de su grupo.

Luego de no conseguir victorias en las dos primeras jornadas, donde registró un empate y una derrota, Tolima logró reaccionar con dos triunfos consecutivos que le permitieron asumir el liderato de la zona y depender de sí mismo para asegurar tanto la clasificación a los octavos de final como el primer lugar del grupo.

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Por su parte, Coquimbo Unido llega motivado después de igualar en puntos al cuadro colombiano en la jornada anterior gracias a su victoria 2-1 sobre Club Universitario de Deportes. No obstante, el conjunto chileno inicia esta fecha en la segunda posición debido a la desventaja en el enfrentamiento directo frente a Tolima.

Coquimbo atraviesa además un buen presente futbolístico, acumula cuatro partidos consecutivos sin conocer la derrota entre todas las competiciones, con un balance de tres victorias y un empate. Su más reciente presentación terminó con una contundente victoria 3-0 frente a Audax Italiano en el campeonato local.

En el último compromiso de Libertadores, Coquimbo mostró capacidad de reacción tras remontar un marcador adverso frente a Universitario, situación que fortaleció el ánimo de un plantel que ahora buscará aprovechar su condición de local para dar un golpe importante en el grupo.

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