Fenalce advierte que arancel del 0% para la cebada amenaza con desaparecer el cultivo

El municipio de Chivatá fue priorizado para la producción de cebada en el departamento de Boyacá / Foto: Suministrada.

La Federación Nacional de Cultivadores de Cereales, Leguminosas y Soya (Fenalce) manifestó su profunda preocupación ante la solicitud de establecer un arancel permanente del 0% para la cebada destinada al malteado o elaboración de cerveza.

En una carta dirigida al viceministro de Comercio Exterior, Tito Rufino, el gremio presentó un concepto técnico donde advierte que esta medida representa una grave afectación para los productores nacionales, concentrados principalmente en los departamentos de Boyacá, Nariño y Cundinamarca.

El gerente de Fenalce, Arnulfo Trujillo manifestó que esta situación pone en riesgo la soberanía alimentaria y la producción local. Para la federación, la aprobación de este arancel pondría en riesgo la seguridad y soberanía alimentaria del país.

Agregó que, aunque la cebada nacional representa actualmente una proporción reducida del consumo aparente de solo el 2,8% en 2025, frente a un 97,2% de producto importado, Fenalce sostiene que su valor es estratégico.

Agregó que el cultivo es vital en zonas agroecológicas de gran altitud donde existen pocas alternativas económicas, contribuyendo a la estabilidad del ingreso rural y generando empleo directo e indirecto en toda la cadena productiva.

Fenalce advirtió que eliminar este arancel ampliaría la brecha de precios, intensificando la sustitución del grano local y enviando una señal de desprotección que podría acelerar la desaparición definitiva del cultivo.

Chivatá se viste de oro: Inicia la temporada de cosecha de cebada en el corazón de Boyacá

Los paisajes de la provincia de Centro en Boyacá han comenzado a transformarse en un mar de tonos dorados, señalando el inicio de una de las temporadas agrícolas más esperadas en la región: la maduración de los cultivos de cebada.

En las últimas semanas, los campos de Chivatá han captado la atención de locales y visitantes por la belleza de sus terrenos. Las imágenes capturadas en la zona muestran extensas plantaciones de cebada que, bajo un cielo parcialmente nublado, resaltan el brillo del grano listo para ser recolectado. Este cultivo no solo es un pilar estético del paisaje boyacense, sino también un motor fundamental para la economía rural del municipio.

El panorama en Chivatá se caracteriza por sus ondulantes colinas y una vegetación diversa que rodea los cultivos, donde se aprecian senderos rurales y viviendas tradicionales dispersas entre la naturaleza. Esta combinación de agricultura productiva y belleza escénica reafirma la vocación agrícola de Boyacá, consolidando a Chivatá como un punto clave para la observación de estos “campos de oro”.

Se espera que, durante los próximos días, los agricultores locales intensifiquen las labores de recolección, aprovechando las condiciones climáticas para asegurar la calidad de un grano que es vital para diversas industrias en el país. Por ahora, el espectáculo visual que ofrecen los campos dorados de cebada sigue siendo un recordatorio de la riqueza y fertilidad de la tierra boyacense