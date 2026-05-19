Horóscopo del profesor Salomón HOY 19 de mayo 2026: Sagitario y Acuario, hora de tomar decisiones

Él es el profesor Salomón, experto en la lectura del Horóscopo y el Tarot (Crédito: Profesor Salomón - Youtube) // De fondo: Imagen ilustrativa del horóscopo (crédito: Getty Images).

El profesor Salomón, experto en la lectura del tarot y el horóscopo, ha dado sus predicciones para este martes 19 de mayo de 2026, en donde signos como Sagitario y Acuario deben tomar decisiones importantes, mientras que Cáncer, Virgo y Escorpio vivirán una semana agradable debido a bendiciones que reciben estas casas del zodiaco.

El 19 (1 + 9 = 10) destaca por ser el número perfecto. A quienes nacen en este día se les considera personas exigentes, que les gusta comprometerse a hacer bien su trabajo e insisten hasta que logran en la vida sus grandes proyectos. Su número es el 9824.

Como recomendación del profesor Salomón, encienda una vela azul pidiendo la paz, el poder y la buena energía para este nuevo año que comienza para ustedes.

Recomendación del día

Para hoy, el color del día es el rojo .

. El número, 1499 .

. La fruta para comer: maracuyá.

Finalmente, tenga en cuenta que hoy es fase de luna nueva, que habla de nuevos comienzos y oportunidades para la vida.

Horóscopo y tarot del día:

Aries

Aries, esta es una semana para priorizar el equilibrio. No se vaya a los extremos ni ponga tanto drama en las cosas. Busque lo más práctico para usted, sea para solucionar cualquier situación que esté atravesando, en lo material, espiritual, físico o incluso con los negocios. Tenga en cuenta que habrá dos situaciones que van a representar estabilidad, poder y firmeza en su vida; esté preparado(a) para aplicar esta filosofía de balance en su vida.

Número: 9815

Tauro

Esta semana va a encontrar apoyo, pues se abren nuevos canales de estabilidad y de prosperidad para lo que quiere, por lo que las cosas van a estar funcionando bien. Posiblemente relacionado a esto, habrá algo que tenga que resolver con el amor. Observe bien y concluya qué debe cambiar o mejorar y tenga iniciativa para hallar respuestas con lo que está deseando.

Número: 1286

Géminis

Hay un llamado especial para esta casa zodiacal. Sí, muchos geminianos han tenido mucho trabajo y cosas importantes, pero viene más todavía. Esto debido a que hay tres planetas visitando este astro, pero no se preocupe, porque el esfuerzo será más que recompensado. Sepa ahorrar, sepa canalizar las bendiciones que se vienen y no se ate a nada ni nadie, pues por medio de su independencia hallará resultados muy buenos.

Número: 3274

Cáncer

La luna viene con buenas noticias para este signo. Esta semana va a recibir bendiciones en el trabajo, de un dinero o soluciones que le harán muy feliz. No obstante, la recomendación es que no comparta o viva estos momentos con gente que le traiga tristeza o malas energías. Evite personas que se la pasan maldiciendo o guardando envidias por los éxitos del otro.

Número: 1109

Leo

Leoninos, cuiden su trabajo. Si necesitan mejorar, corregir, especializarse o investigar algo relacionado a su labor, dense todo el impulso, pues es un momento para adaptarse a nuevos cambios que vienen en este apartado. También habrá cosas en la esfera personal, y los arcanos recomiendan que eviten atarse a relaciones o compromisos. Cada uno necesita su independencia y es mejor que de momento se desarrollen aparte.

Número: 1233

Virgo

¡Felicidades, virginianos! Una magia importante está cubriendo esta casa zodiacal. Eso significa que van a tener mucha intuición y suerte para los proyectos y oportunidades que se asomen a su vista. Esto está respaldado por una visión de los arcanos que les asegura una bendición económica que les llegará a gran parte de los integrantes de este signo próximamente.

Número: 8863

Libra

Sigan adelante. Ustedes, librianos, son gente inteligente, creativa y capaz, aunque los demás los infravaloren. No les den importancia a las críticas ni a lo que los demás piensan, porque nadie sabe lo que se ha esforzado ni conoce sus sueños, aspiraciones y gustos.

Número: 9952

Escorpio

Escorpianos, al ser un signo de agua, tendrán bendiciones por parte de la luna, al igual que Cáncer. Así, la estrella de suerte brillará para que pueda hacer los cambios que ha venido buscando con un éxito extraordinario.

Número: 5077

Sagitario

¡OJO! Se viene una semana en la que muchos integrantes de esta casa zodiacal deben tomar decisiones fuertes, tanto en trabajo como familia. Será todo un reto, Sagitario, por lo que debe pensar con tranquilidad y no llevarse por un impulso emocional, el afán o el mal genio. La rueda de la fortuna augura proyecciones exponenciales para quienes sepan elegir bien.

Número: 4503

Capricornio

Los arcanos prevén resultados satisfactorios para quienes llevaban proyectos pendientes, lo cual significó sacrificios para muchos capricornianos. Lo único a tener en cuenta es que ahora no es el momento para peleas, disgustos o contrariedades. Ni con el jefe, ni con la mamá, ni con el vecino, nada. Trate de evitar esto porque no le será conveniente a futuro.

Número: 3456

Acuario

Recuerde, Acuario, que va a tener que tomar muchas decisiones. Van a haber cambios, van a haber enfrentamientos con personas y va a experimentar situaciones inusuales porque todo está cambiando y este signo está en su propia etapa especial. Estos procesos pueden ser traumáticos, pero los arcanos ven que se va a adaptar con éxito.

Número: 3250

Piscis

Al igual que Cáncer y Escorpio, vienen bendiciones para todo lo relacionado con el trabajo. Si quiere cambiar de empleo, es el momento. El proyecto que lleva pensando puede iniciar pronto. Si había como algún problema o algún conflicto, se logra aclarar, solucionar o fortalecer.

Número: 8570

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