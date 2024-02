¿Cuáles son los beneficios del agua de verdolaga? Usos y así debería tomarla

La verdolaga se ha convertido en una reconocida planta por todos los beneficios que tienen para el cuerpo. En redes sociales, muchas personas han comenzado a recomendarla, pues, además de no ser costosa, sirve para atender un gran número de enfermedades y afecciones en la salud.

Esta planta ha sido utilizada milenariamente dentro de la medicina natural en varias partes del mundo. Si quiere conocer cuáles son sus propiedades y para qué sirve, en la siguiente nota le contamos sus beneficios, cómo prepararla y todos lo que necesitará saber para incluirla en su dieta diaria.

Las propiedades de la verdolaga

La Portulaca oleracea L, más conocida como verdolaga, es una planta que ha captado la atención tanto de agricultores como de nutricionistas. En Europa central, Asia y parte de la región mediterránea la ha definido por años como una planta medicinal.

De acuerdo con un estudio de la Universidad de Putra, en Malasia, esta planta es rica en potasio, magnesio y calcio. Es una buena fuente de omega-3 y tiene un importante contenido de antioxidantes que es muy recomendado para el consumo humano. Según su tabla nutricional, 100 gramos de esta planta, tiene:

Vitamina A: 26% de la cantidad recomendada por día (DV, en siglas en inglés).

26% de la cantidad recomendada por día (DV, en siglas en inglés). Vitamina C: 35% del DV.

35% del DV. Magnesio: 17% del DV.

17% del DV. Manganeso: 15% del DV.

15% del DV. Potasio: 14% del DV.

14% del DV. Hierro: 11% del DV

11% del DV Calcio: 7% del DV.

7% del DV. También contiene pequeñas cantidades de vitamina B1, B2, B3, folato, cobre y fósforo.

¿Para qué se toma?

Usualmente, esta planta se toma en forma de jugo o en tés. Según encontró en un estudio la Universidad de Texas, el jugo de verdolaga se lo dan a los niños para tratar las lombrices intestinales, especialmente porque sus semillas son astringentes, demulcentes, diuréticas y vermicidas, lo que acaba con las lombrices. También se toma para tratar el escorbuto, una enfermedad que ocurre por una deficiencia de vitamina C.

Gracias a sus antioxidantes, se usa para tratar y prevenir enfermedades que se desarrollan en los pulmones, riñones e hígado. Las hojas enteras se consumen para tratar problemas urinarios y la gonorrea, enfermedad de transmisión sexual. Además, estas hojas también las usan para enfermedades externas, como problemas en la piel y las mastitis.

¿Cómo preparar el agua de verdolaga?

El agua de verdolaga es muy fácil de preparar. Lo único que necesitará es comprar un ramo de esta planta que puede encontrar en las plazas de mercado y agua.

Usualmente, el sabor de la verdolaga se explica como ligeramente ácido o salado, similar al de las espinacas y los berros. Para tener más sabor, puede añadirle otras frutas, como piña o limón, y un poco de miel o algún endulzante de su gusto.

Para prepararla, deberá meter en la licuadora un litro de agua, con 100 gramos de verdolaga. Aquí deberá añadir las frutas que quiera para complementar su sabor. Después, licúe y listo, solo le queda tomarlo.

Otras formas de consumirla

Esta planta funciona para todo tipo de recetas, puede ser vista como una espinaca o lechuga. Lo que quiere decir que puede incorporarse a:

Sándwiches

Ensaladas

Tortas de verduras

Pizzas

Sopas

Pastas

Es importante que antes de hacer cambios en su dieta, consulte a su médico de familia. Se ha encontrado, por ejemplo, que no es tan recomendada para las mujeres en gestación, no obstante, no hay suficiente información e investigación sobre el tema.