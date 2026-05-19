Gobernador Yamil Arana entregó mil bolsas de cemento para transformar las vías de Soplaviento

Soplaviento vivió una jornada cargada de esperanza, entusiasmo y compromiso comunitario con la visita del gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, quien lideró la entrega de mil bolsas de cemento para iniciar la pavimentación de la primera calle construida bajo un modelo de trabajo conjunto entre la Gobernación, la Alcaldía y la propia comunidad.

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La iniciativa, que arrancará con la intervención de la calle Román Vélez —conocida como la calle de la plaza—, marca el inicio de un ambicioso plan de transformación vial que busca cambiarle el rostro a Soplaviento y mejorar la calidad de vida de cientos de familias.

La entrega del material se convirtió en una verdadera celebración ciudadana en el colegio Liceo del Dique, donde estudiantes, docentes y habitantes del municipio acompañaron al mandatario departamental durante un recorrido lleno de cercanía y diálogo con la comunidad.

Durante su intervención, Yamil Arana dejó claro que su apuesta es trabajar de la mano con la gente para acelerar el desarrollo del municipio.

“Vamos a hacer muchas calles. La Gobernación pone el cemento y la comunidad pone la mano de obra. Les traje mil bolsas para hacer la primera calle en sociedad. La calle será la de la plaza”, expresó el Gobernador ante los aplausos de los asistentes.

Con un discurso cercano y enfocado en resultados, el mandatario aseguró que Soplaviento será uno de los municipios protagonistas de las inversiones de su gobierno.

“Quiero que Soplaviento cambie. Son cerca de 30 calles las que quiero hacer”, manifestó Arana, despertando el entusiasmo de la comunidad.

Además de las obras de pavimentación, el gobernador destacó los avances que ya se ejecutan en materia de agua potable, uno de los problemas históricos del municipio.

“Yo estoy poniendo el agua y ya vamos en un 70 % de avance. Desde que llegué arreglamos un tubo viejo que estaba en el puente y por eso era que no tenían agua sobre la vía. Además, estamos haciendo el acueducto nuevo”, explicó.

El mandatario también anunció que en aproximadamente 20 días iniciarán nuevas intervenciones viales en Soplaviento y recordó que recientemente entregó completamente renovada la carretera hacia San Cristóbal.

“Le entregué la vía a San Cristóbal totalmente nueva y también vamos a pavimentar en Soplaviento. Además, voy a arreglar el gimnasio de boxeo”, afirmó.

Yamil Arana insistió en que su propósito es dejar un municipio totalmente transformado al finalizar su administración, con obras visibles y de calidad.

“Al final de nuestro gobierno, Soplaviento será otro. Quiero que estén pendientes de las obras y sean veedores de todo lo que se haga”, puntualizó.

Finalmente, el gobernador envió un mensaje contundente a contratistas y comunidades sobre la importancia de ejecutar obras duraderas y bien hechas.

“Yo ya he dicho que las obras se hagan bien, que las vías queden bien hechas. La vía a San Cristóbal tiene cinco años de garantía y así deben hacerse todas”, concluyó