Afinia programa cortes de energía por mantenimiento en la subestación La Marina de Cartagena

Entre el 27 de abril al 03 de mayo cortes de energía de Afinia / Julian David Sierra

Afinia, filial del Grupo EPM, continúa ejecutando su plan de mantenimiento preventivo en la infraestructura eléctrica para fortalecer la continuidad y calidad del servicio de energía en Cartagena. Este martes 19 de mayo, la empresa adelantará trabajos de mantenimiento en los equipos de la subestación La Marina, sobre la línea Bocagrande - La Marina 1 66 kV en un horario de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.

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Durante el desarrollo de estas actividades será necesario interrumpir temporalmente el servicio de energía en los siguientes circuitos y sectores:

Circuito La Marina 1 Centro Histórico: calle de la Artillería, calle de la Factoría, calle Santo Domingo, calle del Candilejo, calle Vélez Daníes, calle de la Inquisición, calle Baloco, calle de los Estribos, edificio Plaza de Bolívar, calle Castelbondo, edificio Torre del Reloj, calle de las Damas, calle Cochera de la Gobernación, calle de la Mantilla, Museo Naval del Caribe, calle del Arzobispo, Tesorería Distrital, Consejo de la Judicatura - edificio Calamar, calle de la Universidad, sectores aledaños a la antigua joyería El Onix, calle San Agustín, calle del Coliseo, calle Porvenir, Casa de la Estrella, calle Estanco del Tabaco, calle de Ayos, calle Estrella, hotel Casa del Marqués y Universidad de Cartagena.

Circuito La Marina 2: sectores comprendidos desde la avenida San Martín (carrera 2), entre la calle Boyacá (calle 8) y la avenida Blas de Lezo, sector Bocagrande. Calle San Juan de Dios con avenida Santander (carrera 1), sector Centro.

Circuito La Marina 3 sectores de Bocagrande: desde la calle 7 hasta la calle 11, entre avenida Chile (carrera 5) y avenida San Martín (carrera 2). Desde la calle 7 hasta la calle 11, entre avenida Chile (carrera 5) y avenida San Martín (carrera 2).

Circuito La Marina 4 sectores de Bocagrande: avenida San Martín (carrera 2), entre calle del Valle (calle 9) y calle Nariño (calle 10).

Circuito La Marina 5 sectores de Bocagrande: desde la calle Boyacá (calle 8) hasta la calle 14, entre la avenida Santander (carrera 1) y avenida Sucre (carrera 3).