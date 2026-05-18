El miércoles 20 de mayo se reactivan trabajos en la carrera Quita con calle 114 en Ibagué

Ibagué

La Alcaldía de Ibagué a través de la Secretaría de Infraestructura anunció que el próximo miércoles 20 de mayo se reanudarán las labores de rehabilitación vial en la carrera Quinta, en el tramo comprendido entre las calles 114 y 124, desde el sector de Surtiplaza hasta inmediaciones de la institución educativa Comfatolima.

Según el secretario de Infraestructura, Marcos Mateus Saavedra, las intervenciones hacen parte del proceso de recuperación de la malla vial para mejorar la movilidad de los actores viales.

“Ya estamos a la altura de la calle 114, entre Surtiplaza y Santa Ana. Hemos adelantado la rehabilitación desde el puente de El Topacio, desde la calle 104 hasta esta intersección. A partir del miércoles continuaremos con las labores de recuperación puntual y sectorizada”, afirmó el secretario de Infraestructura de la Alcaldía de Ibagué.

¿Qué acciones se tendrán para controlar el tránsito?

La zona tendrá acompañamiento permanente de los agentes de tránsito, quienes estarán encargados de regular el flujo vehicular y orientar desvíos estratégicos, especialmente sobre la carrera Séptima y en puntos clave como las calles 114 y 123.

“Desde las 8:00 de la mañana tendremos presencia de nuestras unidades en este corredor descendente entre la calle 114 y la 124. Realizaremos regulación y desvíos para garantizar mayor fluidez, movilidad y seguridad en este importante punto de la ciudad”, dijo Giovanny Posada, secretario (e) de Movilidad de Ibagué.

Se espera que en la zona también se adelanten trabajos nocturnos en el sector de Santa Ana, específicamente en los carriles externos de ambas calzadas, con el fin de avanzar en las obras y reducir las afectaciones durante el día.

Finalmente, la Alcaldía de Ibagué hizo un llamado a los conductores a tener paciencia y programar sus desplazamientos con anticipación, teniendo en cuenta que estas intervenciones.