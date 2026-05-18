Activo dispositivo vial para Plan Retorno del Día de la Ascensión en Bolívar

La Policía Nacional, a través de la Seccional de Tránsito y Transporte del Departamento de Bolívar, mantiene desplegado un dispositivo especial conformado por 109 uniformados entre hombres y mujeres, ubicados estratégicamente en siete puestos de prevención vial sobre las principales carreteras del departamento, con el propósito de garantizar la seguridad y movilidad de los viajeros durante el Plan Retorno del puente festivo del Día de la Ascensión.

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Durante las jornadas de control y acompañamiento, los uniformados han desarrollado actividades de revisión y control a vehículos, pausas activas para conductores, medición de velocidad, pruebas de alcoholemia y acciones preventivas orientadas a reducir los factores de riesgo asociados a la accidentalidad vial.

Entre el viernes 15 y el lunes 18 de mayo de 2026, se registró una movilidad de 81.774 vehículos por las vías del departamento, de los cuales 40.806 corresponden a vehículos salidos y 40.968 a vehículos ingresados, evidenciando un incremento del 2 % en el aforo vehicular comparado con el mismo periodo del año anterior.

Asimismo, se realizaron 6 campañas de prevención y educación vial, logrando sensibilizar a 315 actores viales sobre la importancia del cumplimiento de las normas de tránsito y la conducción responsable.

Como resultado de los controles efectuados, las autoridades impusieron 259 comparendos por infracciones a las normas de tránsito, además de la inmovilización de 122 vehículos por incumplimientos detectados durante las verificaciones.

En materia de seguridad, durante este puente festivo fueron reportadas siete capturas en flagrancia por diferentes delitos, reafirmando el compromiso institucional con la protección y convivencia ciudadana.

El señor coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, manifestó:

“Invitamos a todos los conductores a respetar los límites de velocidad, evitar conducir bajo los efectos del alcohol, realizar pausas activas durante recorridos largos y verificar el estado técnico-mecánico de sus vehículos antes de emprender viaje. La seguridad vial es responsabilidad de todos.”

Lastimosamente, durante el desarrollo del dispositivo vial se registraron cinco accidentes de tránsito, que dejaron como saldo tres personas lesionadas y dos fallecidas.

La Policía Nacional reiteró el llamado a los usuarios viales para adoptar comportamientos responsables que permitan preservar la vida en las carreteras.

Las vías del departamento de Bolívar continúan habilitadas y operando sin contratiempos, con presencia permanente de las autoridades para acompañar el desplazamiento seguro de los viajeros.