La Ruta Harold Tejada reunirá figuras del ciclismo y el regreso de la Vuelta a Colombia al Huila

Neiva

Después de dos décadas, la Vuelta a Colombia volverá a pasar por territorio huilense, hecho que ha despertado expectativa entre aficionados, comerciantes y habitantes de la región. El evento no solo fortalecerá el deporte en el departamento, sino que además permitirá mostrar los atractivos naturales, culturales y turísticos del Macizo Colombiano.

El sur del Huila se prepara para vivir una verdadera fiesta deportiva con la llegada de reconocidos ciclistas nacionales e internacionales que participarán en la segunda edición de la Ruta Harold Tejada “Un Viaje Ancestral”. La competencia se realizará el próximo 25 de octubre de 2026 y tendrá como principales escenarios las vías de Pitalito, Isnos y San Agustín.

Afirmo el ciclista Harol Tejada, que “entre los pedalistas confirmados tenemos figuras destacadas del ciclismo como Rigoberto Urán, Sergio Luis Henao, Óscar Sevilla, Sebastián Molano y Santiago Buitrago, además de otros corredores reconocidos del ámbito nacional. Los organizadores anunciaron que en los próximos días se dará a conocer una nueva sorpresa para los seguidores de esta importante competencia”.

Las autoridades departamentales y el sector turístico resaltaron que esta jornada deportiva traerá beneficios económicos para hoteles, restaurantes y comerciantes del sur del Huila. Asimismo, señalaron que el evento será una vitrina para exaltar el talento del ciclista huilense.