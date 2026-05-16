La Ruta Harold Tejada reunirá figuras del ciclismo y el regreso de la Vuelta a Colombia al Huila
El próximo 25 de octubre de 2026, el sur del Huila volverá a convertirse en escenario del ciclismo nacional e internacional.
Neiva
Después de dos décadas, la Vuelta a Colombia volverá a pasar por territorio huilense, hecho que ha despertado expectativa entre aficionados, comerciantes y habitantes de la región. El evento no solo fortalecerá el deporte en el departamento, sino que además permitirá mostrar los atractivos naturales, culturales y turísticos del Macizo Colombiano.
El sur del Huila se prepara para vivir una verdadera fiesta deportiva con la llegada de reconocidos ciclistas nacionales e internacionales que participarán en la segunda edición de la Ruta Harold Tejada “Un Viaje Ancestral”. La competencia se realizará el próximo 25 de octubre de 2026 y tendrá como principales escenarios las vías de Pitalito, Isnos y San Agustín.
Afirmo el ciclista Harol Tejada, que “entre los pedalistas confirmados tenemos figuras destacadas del ciclismo como Rigoberto Urán, Sergio Luis Henao, Óscar Sevilla, Sebastián Molano y Santiago Buitrago, además de otros corredores reconocidos del ámbito nacional. Los organizadores anunciaron que en los próximos días se dará a conocer una nueva sorpresa para los seguidores de esta importante competencia”.
Las autoridades departamentales y el sector turístico resaltaron que esta jornada deportiva traerá beneficios económicos para hoteles, restaurantes y comerciantes del sur del Huila. Asimismo, señalaron que el evento será una vitrina para exaltar el talento del ciclista huilense.
José Lisardo Moreno Ramírez
Periodista de la ciudad de Neiva, ganador del premio de periodismo Reynaldo Matiz en dos ocasiones ...