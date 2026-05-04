Inadmitido en Cartagena estadounidense que arribó en un vuelo procedente de Atlanta

En un nuevo golpe contra el turismo con fines de explotación sexual, Migración Colombia inadmitió a un ciudadano estadounidense que arribó en un vuelo procedente de Atlanta al Aeropuerto Internacional Rafael Núñez. El extranjero fue devuelto de inmediato a la ciudad de procedencia en el siguiente vuelo de la misma aerolínea.

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El caso fue detectado por la autoridad migratoria durante los controles de ingreso al país, cuando oficiales advirtieron una alerta de una agencia homóloga, en un listado internacional. Dicho registro incluye viajeros con antecedentes relacionados con delitos de pedofilia, lo que activó los protocolos de verificación y derivó en la decisión de impedir su entrada al territorio nacional.

Para Gloria Esperanza Arriero López, directora general de Migración Colombia, “este caso no es aislado y responde al fortalecimiento de los controles migratorios, principalmente en el último año. Por ejemplo, en el departamento de Antioquia, Migración Colombia ha inadmitido a 56 extranjeros en lo corrido de 2026 por esta causa y en Cartagena las cifras van en alza. La mayoría son de nacionalidad estadounidense”.

La mayor rigurosidad en las entrevistas a viajeros sumada a las capacidades de oficiales de Migración Colombia para identificar perfiles de riesgo ha permitido una detección más efectiva de estos casos. A nivel nacional, el fenómeno también muestra una tendencia al alza: entre enero y abril de este año, más de 70 extranjeros han sido inadmitidos por motivos relacionados con explotación sexual, mientras que en 2025 la cifra alcanzó los 110 casos.

Cartagena, uno de los principales destinos turísticos de Colombia, también refleja esta dinámica. En el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez se han inadmitido cinco extranjeros en lo corrido del año por esta causa, mientras que en 2025 la cifra llegó a 20 casos.

Arriero López reiteró el compromiso institucional en la lucha contra este flagelo y añadió que “desde Migración Colombia le hacemos frente a este fenómeno conforme a la instrucción del presidente Gustavo Petro, enfocada en la protección de la niñez y la lucha contra cualquier forma de explotación. Queremos un turismo sano y no vamos a permitir que el país sea utilizado como destino para vulnerar los derechos de nuestros niños, niñas, adolescentes y mujeres”.

La autoridad migratoria del país reiteró que seguirá el rigor en los controles migratorios en los principales puntos de ingreso al país, sin importar la alta afluencia turística, como parte de una estrategia integral para prevenir y combatir la explotación sexual.