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13 may 2026 Actualizado 20:54

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El Pulso del Fútbol, 13 de mayo del 2026

El Pulso del Fútbol analiza las posibilidades que tiene Hugo Rodallega de llegar a la Selección Colombia.

Hugo Rodallega marcó triplete con Santa Fe y así quedó en la tabla de goleadores de Liga Colombiana / Colprensa

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¿Nacional y Santa Fe con cara de finalistas? El Pulso del Fútbol, 13 de mayo del 2026

¿Nacional y Santa Fe con cara de finalistas? El Pulso del Fútbol, 13 de mayo del 2026

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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la buena actualidad de Hugo Rodallega y sus posibilidades de llegar a la Selección Colombia. César dijo: “El técnico que se la jugó con Rodallega en la Selección Colombia fue Jorge Luis Pinto, pero no le fue bien en la Copa América 2007. Después en la próxima eliminatoria hizo goles y nunca más lo volvieron a llamar”. Sobre el tema Steven agregó: “Mañana habrá conferencia de prensa de Néstor Lorenzo y obviamente le van a preguntar por Rodallega, que se ha ganado estar en consideración de la Selección Colombia y con justa razón”.

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