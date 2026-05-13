Hugo Rodallega marcó triplete con Santa Fe y así quedó en la tabla de goleadores de Liga Colombiana / Colprensa

¿Nacional y Santa Fe con cara de finalistas? El Pulso del Fútbol, 13 de mayo del 2026 00:00:00 45:14 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la buena actualidad de Hugo Rodallega y sus posibilidades de llegar a la Selección Colombia. César dijo: “El técnico que se la jugó con Rodallega en la Selección Colombia fue Jorge Luis Pinto, pero no le fue bien en la Copa América 2007. Después en la próxima eliminatoria hizo goles y nunca más lo volvieron a llamar”. Sobre el tema Steven agregó: “Mañana habrá conferencia de prensa de Néstor Lorenzo y obviamente le van a preguntar por Rodallega, que se ha ganado estar en consideración de la Selección Colombia y con justa razón”.

No olvide escuchar el audio del programa.

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