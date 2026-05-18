El Juego de la Vida: la historia real de familias colombianas que luchan por cambiar su destino

En una charla para A Vivir Que Son Dos Días, el director, Andrés Ruiz habló sobre la importancia de este proyecto, no solo para su carrera profesional, sino también para la memoria y la realidad social de Colombia. El documental expone las dificultades que enfrentan muchas familias para salir adelante en un país donde las brechas sociales y económicas siguen siendo muy marcadas. Además, resalta cómo incluso las decisiones más pequeñas pueden impactar profundamente en el futuro de las personas.

El propósito de este trabajo audiovisual es ofrecer una mirada esperanzadora sobre el futuro, sin dejar de mostrar una realidad compleja. A lo largo del documental queda claro que encontrar un empleo no siempre es la solución definitiva para cambiar la vida de una familia. Durante estos 15 años, algunas personas lograron transformar su día a día, mientras que otras continúan enfrentando las mismas dificultades. Sin embargo, todas vivieron cambios importantes en sus historias personales.

La investigación fue realizada junto a la Universidad de los Andes, siguiendo el proceso de vida de 50 familias de diferentes contextos sociales. Con el paso del tiempo, el número de participantes aumentó a cerca de 100 familias, lo que hizo necesario un proceso de selección para el documental final. En 2024, por temas de producción y narrativa, decidieron enfocarse en 10 familias y finalmente presentar cuatro historias principales y tres más como complemento, buscando una conexión emocional más profunda con el público. La historia personal de Andrés Ruiz también hace parte del proyecto.

Ampliar Cerrar

El director confesó que no fue fácil incluir su propia historia dentro del documental, ya que implicaba abrir aspectos muy personales de su vida. Sin embargo, desde 2023 decidió hacerlo porque consideró que era la manera más ética y honesta de narrar estas historias desde la empatía y la cercanía humana.

Además de su impacto audiovisual y social, el documental también tiene un propósito solidario. Todo lo recaudado en boletería será destinado a “Vamos Pa’lante”, una iniciativa apoyada por la Universidad de los Andes y Caracol Radio, que entrega becas a estudiantes con dificultades económicas para ayudarlos a cumplir sus sueños profesionales.

La investigación comenzó en 2009 y las grabaciones iniciaron alrededor de 2010. Durante este largo proceso, los sueños y metas de los protagonistas fueron cambiando con el tiempo. Uno de los momentos más difíciles para el equipo fue el fallecimiento de uno de los participantes, ya que después de tantos años de convivencia, las familias y el equipo de producción terminaron creando un vínculo muy cercano. Actualmente, El Juego de la Vida ya ha llegado a distintas ciudades del país y esperan seguir llevando esta historia a muchos más lugares.