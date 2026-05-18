Don Tetto regresa al Movistar Arena con “Histórico 2.0”, un concierto para revivir la Tettomanía

En A Vivir Que Son Dos Días, sus integrantes Diego Pulecio, Carlos Leongómez, Jaime Medina y Jaime Valderrama compartieron anécdotas, bromas y detalles sobre la preparación de este importante concierto, destacando lo especial que significa para ellos presentarse nuevamente en Bogotá, la ciudad que los vio crecer como artistas.

El evento se llevará a cabo el próximo sábado 23 de mayo en el Movistar Arena y contará con una propuesta enfocada en la cercanía con el público. En el escenario estarán presentes 30 seguidores de la banda, además de invitados sorpresa. Se espera la asistencia de cerca de 12.000 personas. Aunque cuentan con una larga trayectoria musical, los integrantes confesaron que los nervios antes de cada presentación siguen intactos, especialmente cuando se presentan en su ciudad natal.

A pesar del paso del tiempo, Don Tetto continúa ocupando un lugar importante en la vida de sus fanáticos, quienes aún recuerdan la llamada “Tettomanía”, fenómeno que marcó a miles de jóvenes entre 2008 y 2012. Canciones como Mi Error y No Digas Lo Siento se convirtieron en himnos de toda una generación.

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Gran parte de la conexión con sus seguidores nació gracias a Facebook, una de las plataformas digitales más utilizadas entre 2010 y 2012, donde la banda interactuaba constantemente con sus fans. Para celebrar sus 20 años de trayectoria realizaron “Histórico”, su primer concierto en el Movistar Arena, donde lograron un sold out con más de 10.000 asistentes. Tras ese éxito, decidieron organizar 16 microconciertos en Bogotá durante agosto de 2024, realizados en el estudio de grabación “El Toke”.

Actualmente, quedan las últimas boletas disponibles para “Histórico 2.0”, un concierto que busca reconectar con la audiencia que acompañó a la banda desde sus inicios y que los convirtió en una de las agrupaciones de rock más reconocidas del país. Para sus integrantes, ver todo lo que han logrado con el paso del tiempo desde tocar en una sala de casa hasta llenar uno de los escenarios más importantes de Bogotá representa una gran recompensa.