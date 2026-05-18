Bogotá tendrá una semana dedicada al cacao y su revolución gastronómica

El cacao colombiano atraviesa un momento de crecimiento impulsado por nuevas prácticas de cultivo, procesos de fermentación y una mirada cada vez más especializada sobre su calidad y diversidad. En distintas regiones del país, productores y cocineros han comenzado a transformar la forma en que se entiende este ingrediente dentro de la gastronomía.

Esa evolución ha permitido que el cacao deje de verse únicamente como base para el chocolate dulce y empiece a ganar espacio en preparaciones saladas, bebidas, fermentaciones y experiencias culinarias mucho más amplias.

En A Vivir Que Son Dos Días, Manlio Larrotonda, fundador de Cacao Disidente, habló sobre el encuentro gastronómico que se realizará en Bogotá alrededor del cacao de especialidad y que reunirá profesionales nacionales e internacionales en torno a clases, degustaciones y espacios de aprendizaje.

Según explicó, el evento busca mostrar las múltiples posibilidades del cacao dentro de la cocina contemporánea, incluyendo aplicaciones en panadería, mixología, barismo y cocina salada. Además, contará con actividades dirigidas tanto a profesionales del sector gastronómico como a personas interesadas en conocer más sobre este producto.

Larrotonda también destacó el potencial que tiene Colombia dentro del mercado internacional del cacao. El italiano, radicado en el país, aseguró que el territorio colombiano posee una biodiversidad privilegiada y una riqueza de variedades que podrían convertir al país en uno de los referentes mundiales del cacao de alta calidad.

El especialista señaló además que gran parte de la calidad del cacao depende de procesos realizados directamente en las fincas, especialmente la fermentación. Gracias a ese trabajo, explicó, es posible obtener perfiles aromáticos más complejos y eliminar características que durante años fueron asociadas erróneamente al chocolate puro, como el exceso de amargor.

El encuentro organizado por Cacao Disidente se realizará en Bogotá entre el 19 y el 22 de mayo e incluirá masterclass, espacios de formación y actividades dedicadas a productores de cacao. La programación girará alrededor de la innovación gastronómica y el reconocimiento del cacao colombiano como producto de origen y especialidad.