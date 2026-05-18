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18 may 2026 Actualizado 15:27

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Desde Turbaco, Cemento País impulsa el desarrollo del Caribe

Desde Turbaco, la planta de Cemento País atiende toda la región Caribe con una operación robusta que responde al canal ferretero y al canal obras

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Turbaco es territorio País, y desde allí consolidamos una red que hoy atiende a más de 100 distribuidores y genera impacto en 1.500 clientes directos e indirectos. Cada entrega sostiene el trabajo del maestro de obra, del ferretero y del constructor que transforma barrios y municipios con proyectos que mejoran la calidad de vida.

Cemento País no solo produce cemento de alta resistencia. Construye alianzas de largo plazo basadas en cercanía, eficiencia y responsabilidad social.

Carlos Espinosa Osorio, gerente Comercial, lo expresa con claridad: “Nuestro compromiso es con la gente. Cuando un constructor elige Cemento País, se suma a una visión de país. Somos fuerza verde, fuerza para el país, porque crecemos con sostenibilidad, generamos empleo y dejamos huella en cada territorio”.

Innovación, distribución eficiente y servicio cercano: así consolidamos el liderazgo regional de Cemento País.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

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