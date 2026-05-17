Entrada gratuita este 17 de mayo al Castillo de San Felipe por el Día Internacional de los Museos

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Museos, la Escuela Taller Cartagena de Indias (Etcar), administradora de la mayoría de las fortificaciones de Cartagena, realizará una jornada especial de entrada gratuita para colombianos en el Castillo de San Felipe de Barajas, con una programación cultural y pedagógica que invita a reflexionar sobre la protección y apropiación del patrimonio.

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La jornada se llevará a cabo con actividades dirigidas a públicos de todas las edades, entre talleres, proyecciones audiovisuales, muestras culturales e intervenciones artísticas que resaltan el valor del Paisaje Cultural Fortificado de Cartagena de Indias.

“La celebración del Día Internacional de los Museos es una oportunidad para acercar a los colombianos a su patrimonio, fortalecer el sentido de pertenencia y promover espacios de encuentro alrededor de nuestra historia y memoria colectiva. Desde la Escuela Taller Cartagena de Indias seguimos comprometidos con la conservación y apropiación social de las fortificaciones”, afirmó Sandra Schmalbach, directora general de la Etcar.

Durante la jornada, los visitantes podrán disfrutar de la siguiente programación:

Tendal del Hospital de Tropas

9:00 a.m.

Taller “Elementos del Paisaje Cultural Fortificado”.

9:00 a.m. – 12:00 m.

Zona de lectura y dibujo.

Con un stand para la venta de los libros ‘Cartagena de Indias. La ciudad y sus monumentos’ de Enrique Marco Dorta; y el catálogo ‘Cartagena antemural. De la escarpa al olvido’, de la Escuela Taller Cartagena de Indias.

Hospital de Tropa

9:00 a.m.

Proyección del documental ‘Fuertes de coral’, del realizador audiovisual Alfredo Marimón, ganador de la Convocatoria de Estímulos Fortificaciones 2025.

Bonete

10:00 a.m.

Presentación del Cabildo Vivo de Bocachica Itmina Fanti.

Batería de San Carlos y los Apóstoles

2:00 p.m.

Instalación interactiva ‘Árbol de los deseos’, un espacio donde los visitantes podrán dejar mensajes sobre cómo proteger y disfrutar el Paisaje Cultural Fortificado.

Batería de la Redención

4:00 p.m.

Presentación musical con Lingala Champeta.

La Etcar invita a las familias cartageneras y turistas nacionales a participar en esta jornada cultural gratuita presentando su documento de identidad en la taquilla de la fortaleza.