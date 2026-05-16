Ambulancia llevaba más de 200 kilos de cocaína ocultos en vías del sur del Huila

Neiva

El operativo se llevó a cabo en la vereda El Cedro, jurisdicción del corregimiento de Bruselas, en el municipio de Pitalito. Allí, los uniformados detuvieron el automotor luego de detectar comportamientos sospechosos y varias irregularidades en la estructura del vehículo utilizado, aparentemente, para evadir los controles de las autoridades.

La acción militar logro la incautación de más de 200 kilogramos de clorhidrato de cocaína que eran transportados en una ambulancia. El procedimiento fue adelantado por tropas del Batallón de Infantería Liviana N.° 27 Magdalena, adscrito a la Novena Brigada del Ejército Nacional.

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Según el brigadier general, Cesar Augusto Suarez, afirmó que “en el procedimiento fueron capturados dos hombres que se movilizaban en el vehículo. Además de la droga, las autoridades incautaron la ambulancia y dos teléfonos celulares. Según las estimaciones oficiales, el cargamento tendría un valor cercano a los 630 millones de pesos y quedó junto a los detenidos a disposición de la autoridad competente para avanzar en el proceso judicial”.

Durante la inspección, los soldados descubrieron compartimientos ocultos en diferentes partes de la ambulancia, especialmente en la zona superior donde se encuentra instalada la sirena. En esos espacios clandestinos fueron hallados 128 paquetes rectangulares que contenían la sustancia ilícita lista para ser movilizada por las carreteras del departamento.