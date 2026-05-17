El sector cultural elige a los nuevos Grandes Lanceros de las Fiestas de Independencia 2026-2027

El sector cultural de Cartagena ya tiene a sus máximos representantes para las Fiestas de Independencia del 11 de Noviembre: Margot Castro Fajardo y Benjamín Paternina León. Tras una jornada de deliberación y votación por parte de los delegados de las áreas del Consejo Distrital de Cultura, se oficializó la elección de los nuevos Grandes Lanceros, quienes actuarán como la máxima autoridad simbólica de las festividades para el periodo 2026-2027.

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Este proceso, que se realiza en el marco de la conmemoración de los 20 años de la consolidación de la figura de los Grandes Lanceros, rinde homenaje a la gesta libertaria de 1811 y se llevó a cabo bajo los lineamientos del Plan Especial de Salvaguardia (PES) y la coordinación del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena de Indias (IPCC).

De los candidatos seleccionados que llegaron a la etapa final por su destacada trayectoria, el sector cultural decidió por unanimidad que la representación femenina recayera en Margot Castro Fajardo, quien obtuvo el respaldo total de las bases culturales. Mientras que Benjamín Paternina León obtuvo 11 votos de los 25 habilitados para ejercer este derecho.

Los nuevos Grandes Lanceros

Margot Castro Fajardo cuenta con una trayectoria de más de 25 años dedicada a la gestión cultural y la salvaguarda de las tradiciones festivas. Su labor se ha centrado en liderar procesos orientados a la protección del patrimonio inmaterial y el fortalecimiento del tejido social a través de las artes dancísticas. Su hoja de vida destaca por una labor constante en la coordinación de programas que dignifican a los hacedores de cultura en los sectores populares, consolidándose como una autoridad técnica y humana que ha dedicado su vida a que el legado de la independencia permanezca vigente en las nuevas generaciones de cartageneros.

“Este reconocimiento es para todos los que trabajan por nuestra identidad y me llena de orgullo haber sido elegida por votación unánime de mis pares. Mi mayor premio es ver que nuestra tradición sigue viva y que el esfuerzo de tantos años por proteger lo nuestro se ve reflejado en este honor que asumo con toda la humildad y el amor por Cartagena., expresó la Gran Lancera.

Por su parte, Benjamín Paternina León, el nuevo Gran Lancero, es un reconocido cultor y portador de la memoria festiva con una trayectoria de más de tres décadas en el sector. Se destaca por ser un experto hacedor de las fiestas, respetado por su maestría en la creación de disfraces colectivos y su incansable labor en la transmisión de la tradición oral en las comunidades de la Localidad 2. Su liderazgo ha sido clave en la preservación de las manifestaciones dancísticas y el fortalecimiento de la parafernalia festiva, convirtiéndose en un puente vital para que los jóvenes reconozcan el valor de la herencia libertaria y el sentido de pertenencia por el territorio.

”Asumo esta lanza con la responsabilidad de custodiar nuestra herencia y ser puente entre las generaciones que aman nuestra independencia. Es un compromiso con la historia de nuestros lanceros de antaño y con el futuro de nuestra cultura; trabajaremos para que cada cartagenero se sienta parte de esta gran celebración”, puntualizó Paternina León.

Sobre esta designación, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, afirmó: ”Esta elección es un ejercicio de transparencia que exalta a los portadores de la tradición, quienes con su vida y obra nos hacen sentir orgullosos de ser cartageneros”.

Finalmente, Shirley Tuñón, directora del IPCC, destacó la legitimidad del proceso: ”Invitamos a la ciudad a celebrar este nombramiento. Los nuevos Grandes Lanceros encarnan el liderazgo comunitario y el compromiso ciudadano que caracteriza nuestra gesta libertaria. La decisión del sector demuestra la cohesión y el respeto por los liderazgos que han salvaguardado nuestra identidad año tras año”.

Sobre el proceso de elección

La jornada contó con la participación de delegados de áreas como artesanos, música, danza, disfraces festivos y organizaciones comunitarias. Benjamín Paternina León y Margot Castro Fajardo fueron los ganadores de esta convocatoria, tras superar las etapas de verificación de requisitos, acreditación de trayectoria y el taller sobre el rol de la autoridad festiva.

El IPCC ratificará este nombramiento mediante acto administrativo, dando inicio oficial a la representación de los nuevos Lanceros en la agenda cultural del Distrito.