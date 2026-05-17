Directora de Corpoboyacá se desmarca de audios tras captura del alcalde de Villa

En un audio al parecer el alcalde de Villa de Leyva menciona a la directora de Corpoboyacá y al gobernador, Carlos Amaya en ese entramado que lo tiene detenidos desde el 7 de mayo para que responda por los presuntos delitos de concusión y prevaricato por acción.

“Lo de los planos y la carta que te acabo de enviar que llega a Corpo Boyacá, yo tengo reunión nuevamente con el gobernador y con la directora de Corpo Boyacá, el lunes a (0:08) las nueve de la mañana, desayuno con ellos en Tunja. El proceso sancionatorio ambiental yo lo archivo este lunes con la directora, bueno”.

A propósito de esa mención que hacen de Corpoboyacá, su directora, Yeimy Echavarría expidió un comunicado en donde menciona:

Ampliar Cerrar

Ampliar Cerrar

En otro audio se escucha al parecer al alcalde Víctor Gamboa diciéndole a la representante legal de Inversiones San Jacinto de Nelvic S.A.S, María Victoria Solarte Daza, proyecto parado por su alcaldía cómo se distribuiría la coima correspondiente al 20% del valor total de la licencia de construcción

“Con el abogado y le he dado esas opciones a Juan Camelo y quería hacerlo directamente contigo para que le haga confianza. Son dos inspectores, Control Urbano, Planificación y Corpo Boyacá. Lo que nosotros planteamos es que manejáramos un 20% del total de la licencia, del valor, para poderlo sacar adelante”.

“Pero es decir, lo estoy sacando adelante. Yo hablé con Luis Fernando, ya lo convencí de que no se vaya, que me espere hasta que tengamos todo ok. Los inspectores, uno haga, y para que tú lo medites del valor total del 20% de la licencia, ¿te parece? y hagas el siguiente informe.

Inspectores 5, Control Urbano, 5 a 10 y 10 los de tema de Corpo Boyacá y Planificación, ¿te parece?

-Pero déjame lo pienso y te llamo.

Mientras se siguen conociendo audios y pronunciamientos de las personas o entidades mencionadas en este escándalo, para el próximo 20 de mayo está programada la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra el alcalde de Villa de Leyva, Víctor Alfonso Gamboa Chaparro.