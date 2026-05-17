Bibliotecas de Cartagena se unen a la conmemoración de la afrocolombianidad
Programación especial que busca exaltar la herencia afro, reconocer el legado ancestral y fortalecer la memoria cultural que hace parte de la identidad de la ciudad
Durante esta agenda conmemorativa, las bibliotecas del Distrito se convertirán en escenarios de encuentro y reflexión, con actividades dirigidas a todos los públicos. Talleres, conversatorios, muestras culturales, lecturas, presentaciones artísticas y espacios pedagógicos harán parte de una programación abierta y gratuita que busca destacar el aporte histórico, social, artístico y cultural de las comunidades afrodescendientes.
El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, manifestó: “Cartagena es una ciudad profundamente marcada por la riqueza y el legado de nuestras comunidades afrodescendientes. Desde la administración distrital seguimos trabajando para preservar y visibilizar esa herencia que nos llena de orgullo y que hace parte esencial de nuestra identidad cultural”.
Shirley Tuñón Vásquez, directora del IPCC, expresó: “Las bibliotecas públicas y comunitarias son espacios vivos para el diálogo, la memoria y la construcción de ciudadanía. Con esta programación queremos rendir homenaje a las raíces afrocolombianas y generar escenarios donde niños, jóvenes y adultos puedan reconocer, valorar y celebrar nuestra diversidad cultural”.
La Red Distrital de Bibliotecas Públicas y Comunitarias extiende una invitación especial a toda la ciudadanía para participar activamente en cada una de las actividades programadas, pensadas para el disfrute, el aprendizaje y el fortalecimiento de la identidad afrocaribeña que caracteriza a Cartagena.
Agenda completa
Lunes 18 de mayo
-Tejiendo Identidad “Conversatorio coloreado y cineforo”
Centro Cultural Las Palmeras
Las Palmeras
2:00 p.m.
Público: niños y niñas de 7 a 13 años
Miércoles 20 de mayo
-Taller de turbantes afro
Centro Cultural y Comunitario Encarnación Tovar
La Boquilla
2:00 p.m.
Público: niñas y jóvenes
Jueves 21 de mayo
-Cineforo y taller de turbantes
Biblioteca Pública de Bayunca
Bayunca
9:00 a.m.
Público: adolescentes y adultos mayores
-Conversatorio sobre la vida de Juan José Nieto
Megabiblioteca Juan José Nieto Gil
El Educador
10:00 a.m.
Público: niños, niñas y jóvenes de 12 a 16 años
-Cineforo y taller de turbantes
Biblioteca Jesús Aguilar Núñez- Centro Cultural Punta Canoa
Punta Canoa
10:00 a.m. y 3:00 p.m.
Público: estudiantes
-Taller sobre elaboración de turbantes
Centro Cultural y Biblioteca Pie de la Popa
Pie de la Popa
3:00 p.m.
Público: jóvenes y adultos
-Entre tambores, trenzas y tradición
Biblioteca Pública de Fredonia
Fredonia
3:00 p.m.
Público: niños y jóvenes
Miércoles 27 de mayo
-Biblioteca humana- Invitados pozoneros
Centro Cultural Las Pilanderas
El Pozón
2:00 p.m.
Público: club de lectura del adulto mayor y niños del club de lectura “Pilanderitos”
-Charla sobre la afrocolombianidad y concurso de trenzado
Biblioteca Pública Ciudad de Bicentenario
Ciudad de Bicentenario
3:00 p.m.
Público: Jóvenes del servicio social de las I.E. Clemente Manuel Zabala y Jorge García Usta; niñas y niños de las Fundaciones Resplandece una Luz y Estela Sánchez Pérez.
Viernes 29 de mayo
-Foro Etnoeducativo “La candela es afro”
Centro Cultural y Biblioteca Pie de la Popa
Pie de la Popa
8:00 a.m.
Público: adolescentes de la I. E. Omaira Sánchez
Erix Montoya Bustos
Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...