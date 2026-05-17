Bibliotecas de Cartagena se unen a la conmemoración de la afrocolombianidad

programación especial que busca exaltar la herencia afro, reconocer el legado ancestral y fortalecer la memoria cultural que hace parte de la identidad de la ciudad

Durante esta agenda conmemorativa, las bibliotecas del Distrito se convertirán en escenarios de encuentro y reflexión, con actividades dirigidas a todos los públicos. Talleres, conversatorios, muestras culturales, lecturas, presentaciones artísticas y espacios pedagógicos harán parte de una programación abierta y gratuita que busca destacar el aporte histórico, social, artístico y cultural de las comunidades afrodescendientes.

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, manifestó: “Cartagena es una ciudad profundamente marcada por la riqueza y el legado de nuestras comunidades afrodescendientes. Desde la administración distrital seguimos trabajando para preservar y visibilizar esa herencia que nos llena de orgullo y que hace parte esencial de nuestra identidad cultural”.

Shirley Tuñón Vásquez, directora del IPCC, expresó: “Las bibliotecas públicas y comunitarias son espacios vivos para el diálogo, la memoria y la construcción de ciudadanía. Con esta programación queremos rendir homenaje a las raíces afrocolombianas y generar escenarios donde niños, jóvenes y adultos puedan reconocer, valorar y celebrar nuestra diversidad cultural”.

La Red Distrital de Bibliotecas Públicas y Comunitarias extiende una invitación especial a toda la ciudadanía para participar activamente en cada una de las actividades programadas, pensadas para el disfrute, el aprendizaje y el fortalecimiento de la identidad afrocaribeña que caracteriza a Cartagena.

Agenda completa

Lunes 18 de mayo

-Tejiendo Identidad “Conversatorio coloreado y cineforo”

Centro Cultural Las Palmeras

Las Palmeras

2:00 p.m.

Público: niños y niñas de 7 a 13 años

Miércoles 20 de mayo

-Taller de turbantes afro

Centro Cultural y Comunitario Encarnación Tovar

La Boquilla

2:00 p.m.

Público: niñas y jóvenes

Jueves 21 de mayo

-Cineforo y taller de turbantes

Biblioteca Pública de Bayunca

Bayunca

9:00 a.m.

Público: adolescentes y adultos mayores

-Conversatorio sobre la vida de Juan José Nieto

Megabiblioteca Juan José Nieto Gil

El Educador

10:00 a.m.

Público: niños, niñas y jóvenes de 12 a 16 años

-Cineforo y taller de turbantes

Biblioteca Jesús Aguilar Núñez- Centro Cultural Punta Canoa

Punta Canoa

10:00 a.m. y 3:00 p.m.

Público: estudiantes

-Taller sobre elaboración de turbantes

Centro Cultural y Biblioteca Pie de la Popa

Pie de la Popa

3:00 p.m.

Público: jóvenes y adultos

-Entre tambores, trenzas y tradición

Biblioteca Pública de Fredonia

Fredonia

3:00 p.m.

Público: niños y jóvenes

Miércoles 27 de mayo

-Biblioteca humana- Invitados pozoneros

Centro Cultural Las Pilanderas

El Pozón

2:00 p.m.

Público: club de lectura del adulto mayor y niños del club de lectura “Pilanderitos”

-Charla sobre la afrocolombianidad y concurso de trenzado

Biblioteca Pública Ciudad de Bicentenario

Ciudad de Bicentenario

3:00 p.m.

Público: Jóvenes del servicio social de las I.E. Clemente Manuel Zabala y Jorge García Usta; niñas y niños de las Fundaciones Resplandece una Luz y Estela Sánchez Pérez.

Viernes 29 de mayo

-Foro Etnoeducativo “La candela es afro”

Centro Cultural y Biblioteca Pie de la Popa

Pie de la Popa

8:00 a.m.

Público: adolescentes de la I. E. Omaira Sánchez